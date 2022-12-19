Год Черного Водяного Кролика: что он нам обещает и как его правильно встретить?

Этот год обещает быть спокойным и добрым — Кролик сулит надежду на мир и благоволит домашнему уюту и семейному счастью. А вода в китайской традиции означает долголетие и мир.

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Символами нового 2023 года по восточному календарю станут и Кролик, и Кот. И это единственный случай, когда один год символизируют разные животные. Но они в чем-то они схожи: пушистые, милые, с мягкими, но довольно когтистыми и опасными лапами. Вдобавок, и тот и другой, падая, умеют удачно приземляться, ничуть не поранившись.

По мнению астрологов, грядущий год сулит гармонию, добро, спокойствие, долголетие, приятное общение с родными и близкими, романтику и семейное счастье. Эксперты уверены, что характер этого тотемного животного наложит отпечаток и на ход событий в мире.

Где и как встречать Новый год?

Тотемные животные нового года любят уют и семейное тепло, поэтому праздник лучше всего встретить в домашней обстановке, в кругу родных и близких людей. Идеальной будет ночь с любимым человеком — откровенность, открытость и искренность, проявленные в эту ночь друг к другу укрепят ваши отношения и будут вдохновлять вас весь год не только в личных отношениях, но и в профессиональных свершениях.

Нежелательно встречать Новый год в дороге и в компании малознакомых людей либо просто на улице.

Как украсить дом?

Кролик очень любит изумрудные, синие, золотистые и шоколадные тона. Отдайте преимущество мягким цветам, избегайте кричащих оттенков. Оформляя помещения и праздничный стол, избегайте рисунков и фигурок хищников, а на столе должно быть много свежей зелени, овощей и фруктов. Во всем остальном, можно довериться своей фантазии и возможностям — композиции из еловых веток и шишек, новогодние наклейки и трафареты для окон и шкафов, снежинки, снеговики, звездочки, колокольчики, в общем все, что вашей душе угодно.

В чем встречать Новый год?

Идеальными будут все оттенки голубого, серого, розового и, конечно же, белого. Они спокойные и светлые, легко сочетаются между собой.

Но если вы любите яркие цвета, то обратите внимание на красный, синий, фиолетовый и черный. Избегать стоит "животных" принтов и неонового цвета.

Но, кроме цветов, следует учитывать и материалы. Кролик не потерпит синтетики. Поэтому для новогоднего наряда 2023 идеально подойдут платья, брюки и блузки из натуральных тканей.

Если вы мечтает в следующем году увеличения денежного дохода, то выбирайте серебристый или белый наряд. Ждете новых чувств — наденьте наряд насыщенного синего или розового цвета.

Любителям украшений из меха стоит быть осторожнее. Натуральный кроличий и даже лисий, может отпугнуть пушистого покровителя года. Правильным и стильным решением могут стать искусственные меховые аксессуары. Они придутся по душе аристократической натуре Кролика.

Праздничную укладку не нужно делать сложной, замысловатой и перегруженной украшениями. Затягивать волосы в тугой хвост или строгий пучок тоже не рекомендуется. Лучше на Новый год отдать предпочтение мягкой волне или упругим кудряшкам, и не забудьте про блеск для волос — все-таки праздник.

Что приготовить на Новый год?

Главное правило — никакой кролятины на праздничном столе. Предпочтение отдайте салатам из капусты, зелени, свежих овощей и фруктов. Если все же захотите приготовить мясные блюда, то обратите внимание на курицу, утку, индейку, говядину. Хорошо подойдут блюда из морепродуктов. Приоритет отдается легким закускам с необычным оформлением.

Что дарить на Новый год?

Не менее вдумчиво следует подойти к выбору символических подарков. Желательно вручить мини-презент каждому из гостей, которые придут в дом по случаю встречи Нового 2023 года. Оригинальных и при этом недорогих вариантов предостаточно – это могут быть: брелки и любая другая сувенирная продукция с изображением символа грядущего года, сладости, красивые открытки, сделанные своими руками. Нельзя дарить часы, обувь, зеркала, зонтики и кошельки.