Рік Чорного Водяного Кролика: що він нам обіцяє і як його правильно зустріти?

Цей рік обіцяє бути спокійним і добрим — Кролик обіцяє надію на мир і благоволить домашньому затишку та сімейному щастю. А вода в китайській традиції означає довголіття і мир.

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Символами нового 2023 року за східним календарем стануть і Кролик, і Кіт. І це єдиний випадок, коли один рік символізують різні тварини. Але вони в чомусь схожі: пухнасті, милі, з м'якими, але досить пазуристими і небезпечними лапами. До того ж, і той, і другий, падаючи, вміють вдало приземлятися, анітрохи не поранившись.

На думку астрологів, наступний рік обіцяє гармонію, добро, спокій, довголіття, приємне спілкування з рідними та близькими, романтику та сімейне щастя. Експерти впевнені, що характер цієї тотемної тварини накладе відбиток і на перебіг подій у світі.

Де та як зустрічати Новий рік?

Тотемні тварини нового року люблять затишок і сімейне тепло, тому свято найкраще зустріти у домашній обстановці, у колі рідних і близьких людей. Ідеальною буде ніч із коханою людиною — відвертість, відкритість і щирість, проявлені цієї ночі одне до одного зміцнять ваші стосунки і надихатимуть вас увесь рік не лише в особистих стосунках, а й у професійних звершеннях.

Небажано зустрічати Новий рік у дорозі та в компанії малознайомих людей або просто навулиці.

Як прикрасити будинок?

Кролик дуже любить смарагдові, сині, золотисті та шоколадні тони. Віддайте перевагу м'яким кольорам, уникайте кричучих відтінків. Оформляючи приміщення і святковий стіл, уникайте малюнків і фігурок хижаків, а на столі має бути багато свіжої зелені, овочів і фруктів. У всьому іншому можна довіритися своїй фантазії та можливостям — композиції з ялинових гілок і шишок, новорічні наклейки та трафарети для вікон і шаф, сніжинки, сніговики, зірочки, дзвіночки, загалом усе, що вашій душі завгодно.

У чому зустрічати Новий рік?

Ідеальними будуть усі відтінки блакитного, сірого, рожевого та, звичайно ж, білого. Вони спокійні та світлі, легко поєднуються між собою.

Але якщо ви любите яскраві кольори, то зверніть увагу на червоний, синій, фіолетовий і чорний. Уникати варто "тваринних" принтів і неонового кольору.

Але, крім кольорів, варто зважати і на матеріали. Кролик не терпить синтетики. Тому для новорічного вбрання 2023 року ідеально підійдуть сукні, штани та блузки з натуральних тканин.

Якщо ви мрієте в наступному році про збільшення грошового доходу, то вибирайте сріблясте або біле вбрання. Чекаєте нових почуттів — надягніть вбрання насиченого синього або рожевого кольору.

Любителям прикрас із хутра варто бути обережнішими. Натуральний кролячий і навіть лисячий, може відлякати пухнастого покровителя року. Правильним і стильним рішенням можуть стати штучні хутряні аксесуари. Вони припадуть до душі аристократичній натурі Кролика.

Святкову укладку не потрібно робити складною, хитромудрою і перевантаженою прикрасами. Затягувати волосся у тугий хвіст або строгий пучок теж не рекомендується. Краще на Новий рік віддати перевагу м'якій хвилі або пружним кучерям, і не забудьте про блиск для волосся — все-таки свято.

Що приготувати до Нового року?

Головне правило — жодної кролятини на святковому столі. Перевагу віддайте салатам із капусти, зелені, свіжих овочів і фруктів. Якщо все ж таки захочете приготувати м'ясні страви, то зверніть увагу на курку, качку, індичку, яловичину. Добре підійдуть страви з морепродуктів. Пріоритет віддається легким закускам із незвичайним оформленням.

Що дарувати на Новий рік?

Не менш вдумливо варто підійти до вибору символічних подарунків. Бажано вручити мініпрезент кожному із гостей, які прийдуть до будинку з нагоди зустрічі Нового 2023 року. Оригінальних і при цьому недорогих варіантів достатньо — це можуть бути: брелоки та будь-яка інша сувенірна продукція із зображенням символу наступного року, солодощі, гарні листівки, зроблені своїми руками. Не можна дарувати годинник, взуття, дзеркала, парасольки та гаманці.