Юпитер поддержит ваши мечты! Гороскоп на 19 - 25 декабря для всех знаков Зодиака

Начинается очень важная неделя — 20 декабря в 16:33 Юпитер входит в знак Овна и будет в нем до 17 мая 2023 года. Общий фон и психологический климат станут намного лучше, спокойнее и здоровее.

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ОВЕН

Успешная неделя практически во всех сферах жизни, но особое удовлетворение принесет личная жизнь. Хорошее время наметить планы на следующий год. Проявите высокую активность в профессиональной деятельности — результат превысит ожидания. Вы сейчас в отличной физической и моральной форме — действуйте.

ТЕЛЕЦ

Тельцам на этой неделе стоит снизить свои ожидания и избегать серьезных личных разговоров — высокий риск конфликтов. Энергию лучше потратить на работу, тем более вас ожидают перспективные предложения, способные существенно повысить уровень доходов. Новые предложения от бизнес-партнеров окажутся также выгодными, но будьте осторожны с информацией, проверяйте каждое слово в важных документах.

БЛИЗНЕЦЫ

Денежные средства будут поступать стабильно и даже с небольшим излишком. Карьерные усилия принесут свои плоды, и это поможет уже в следующем году начать новый этап в профессиональной сфере. Это не лучшее время и для завязывания новых романов, но отличный период для восстановления давних связей. Семейным людям придется разрываться между домом и работой. Если вы снова влюблены, то не будьте чересчур эмоциональными и поспешными в своих решениях.

РАК

Постарайтесь максимально экономить средства на этой неделе. Не связывайте себя новыми долговыми обязательствами. Эти дни благоприятны для конструктивного общения с коллегами, дружеских встреч, деловых поездок. Но избегайте излишнего откровения с людьми — не все окажутся искренними и порядочными. Также полезно в этот период обратить внимание на свое здоровье и выделить время для отдыха. Приступы ревности и обид могут сильно испортить романтический настрой, поэтому наберитесь терпения и не спешите с выводами.

ЛЕВ

Не бойтесь взять на себя дополнительные нагрузки и лишнюю ответственность — это даст вам шанс проявить свои лидерские качества и высокий профессионализм. Это неделя — прекрасное время для планирования будущего, составления планов на год грядущий. Организаторский талант, который проснется в вас, будет вдохновлять окружающих, поэтому не сдерживайте свои положительные и яркие эмоции, но соблюдайте баланс.

ДЕВА

Новые романтические знакомства, скорее всего, не будут иметь продолжения, поэтому лучше сконцентрировать свои силы и энергию на работе. Тем более на этой неделе у вас будет предостаточно важных дел — придется принимать самостоятельные решения, брать ответственность за реализацию сложных проектов, работать с документацией. Все это в конечном счете принесет вам финансовую выгоду и повысит самооценку.

ВЕСЫ

Эта неделя для Весов — время, когда нужно и важно проявить все свои таланты, умения, навыки и познания. Тогда вам удастся открыть любые двери и реализовать себя максимально. И уже в ближайшем будущем это приведет к повышению по карьерной лестнице и прибавке к зарплате. Не упускайте такой шанс. В личной жизни могут возникнуть недоразумения, поэтому лучше говорить партнеру всю правду и не замалчивать проблемы.

СКОРПИОН

Берите бразды правления в свои руки и привлекайте других людей в команду. Претворяйте все свои планы в жизнь, озвучивайте деловые идеи. Творческие силы, которыми вы обладаете, станут основой успеха уже в ближайшее время, поэтому пришло время воспользоваться ими. Новаторские идеи будут постоянно посещать вас, только надо дать им выход. В результате своих усилий вы продвинетесь по службе и улучшите свое материальное положение. Давние романтические связи могут преобразоваться в серьезные взаимоотношения.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов эта неделя откроет много нового в профессиональном плане, поможет освоить новые навыки, укрепит профессионализм и репутацию. Это время обучения, личностного роста, конструктивного диалогов с коллегами, принятия самостоятельных решений. Также в вашем поле зрения появятся новые лица, и это замечательно, потому что те люди, которые войдут в вашу жизнь в конце текущего года, помогут вам добиться успеха в январе 2023-го.

КОЗЕРОГ

Возможна некоторая остановка в делах, неожиданные временные препятствия в работе и бизнесе. Появляется больше свободного времени. Ищите новые контакты, завязывайте и поддерживайте дружеские связи, создавайте совместные проекты — сейчас для этого наилучшие условия. Принимайте все новое и не расстраивайтесь, если вначале все покажется не таким уж радужным. Просто определитесь — что вы хотите дальше и с кем вам по пути.

ВОДОЛЕЙ

Неделя обещает быть максимально продуктивной в профессиональном плане. Вас ждет одобрение руководства и, возможно, новый интересный проект. Решение следует принимать с холодной головой, так как вкус успеха может подвести. Будьте экономны с финансами и не упустите возможность их преумножить. Помимо профессионального удовлетворения, которое принесет вам неделя, вы можете рассчитывать на приятные романтические встречи.

РЫБЫ

Эта неделя для Рыб — время прощания с прошлым, период, когда надо положить конец все не оправдавшим себя отношениям. Составьте план на следующий год, включите в него все самое важное — и рабочее, и личное. Сосредоточьтесь на себе и постарайтесь понять — по какому вектору вам двигаться дальше, ведь следующий год открывает новый важнейший цикл вашей жизни.

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