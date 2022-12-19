Юпітер підтримає ваші мрії! Гороскоп на 19–25 грудня для всіх знаків Зодіаку

Починається дуже важливий тиждень — 20 грудня о 16:33 Юпітер входить у знак Овна і буде в ньому до 17 травня 2023 року. Загальний фон і психологічний клімат стануть набагато кращими, спокійнішими і здоровішими.

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ОВЕН

Успішний тиждень практично в усіх сферах життя, але особливе задоволення принесе особисте життя. Гарний час намітити плани на наступний рік. Проявіть високу активність у професійній діяльності — результат перевищить очікування. Ви зараз у чудовій фізичній і моральній формі — дійте.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям цього тижня варто зменшити свої очікування та уникати серйозних особистих розмов — високий ризик конфліктів. Енергію краще витратити на роботу, тим паче на вас чекають перспективні пропозиції, здатні суттєво підвищити рівень доходів. Нові пропозиції від бізнес-партнерів будуть також вигідними, але будьте обережні з інформацією, перевіряйте кожне слово у важливих документах.

БЛИЗНЮКИ

Кошти надходитимуть стабільно і навіть з невеликим надлишком. Кар'єрні зусилля принесуть свої плоди, і це допоможе вже в наступному році розпочати новий етап у професійній сфері. Це не найкращий час для зав'язування нових романів, але відмінний період для відновлення давніх зв'язків. Сімейним людям доведеться розриватися між будинком і роботою. Якщо ви знову закохані, то не будьте надто емоційними та поспішними у своїх рішеннях.

РАК

Намагайтеся максимально економити кошти цього тижня. Не пов'язуйте себе новими борговими зобов'язаннями. Ці дні є сприятливими для конструктивного спілкування з колегами, дружніх зустрічей, ділових поїздок. Але уникайте зайвого одкровення з людьми — не всі виявляться щирими та порядними. Також корисно в цей період звернути увагу на своє здоров'я і виділити час для відпочинку. Приступи ревнощів та образ можуть сильно зіпсувати романтичний настрій, тому наберіться терпіння і не поспішайте з висновками.

ЛЕВ

Не бійтеся взяти на себе додаткові навантаження та зайву відповідальність — це дасть вам шанс проявити свої лідерські якості та високий професіоналізм. Цей тиждень — чудовий час для планування майбутнього, складання планів на наступний рік. Організаторський талант, який прокинеться у вас, надихатиме навколишніх, тому не стримуйте свої позитивні та яскраві емоції, але дотримуйтесь балансу.

ДІВА

Нові романтичні знайомства, швидше за все, не матимуть продовження, тож краще сконцентрувати свої сили й енергію на роботі. Тим паче, цього тижня у вас буде достатньо важливих справ — доведеться ухвалювати самостійні рішення, брати відповідальність за реалізацію складних проєктів, працювати з документацією. Все це, зрештою, принесе вам фінансову вигоду та підвищить самооцінку.

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень для Терезів — час, коли потрібно та важливо проявити всі свої таланти, вміння, навички та пізнання. Тоді вам вдасться відчинити будь-які двері та реалізувати себе максимально. І вже в найближчому майбутньому це призведе до підвищення кар'єрними сходами і збільшення зарплати. Не упускайте такий шанс. В особистому житті можуть виникнути непорозуміння, тому краще говорити партнерові всю правду та не замовчувати проблеми.

СКОРПІОН

Беріть кермо правління в свої руки і залучайте інших людей в команду. Втілюйте всі свої плани в життя, озвучуйте ділові ідеї. Творчі сили, які ви маєте, стануть основою успіху вже найближчим часом, тому настав час скористатися ними. Новаторські ідеї постійно відвідуватимуть вас, тільки треба дати їм вихід. У результаті своїх зусиль ви просунетеся по службі та покращите своє матеріальне становище. Давні романтичні зв'язки можуть перетворитися на серйозні взаємини.

СТРІЛЕЦЬ

Для Стрільців цей тиждень відкриє багато нового в професійному плані, допоможе освоїти нові навички, зміцнить професіоналізм і репутацію. Це час навчання, особистісного росту, конструктивного діалогу з колегами, ухвалення самостійних рішень. Також у вашому полі зору з'являться нові обличчя, і це чудово, тому що ті люди, які увійдуть у ваше життя наприкінці поточного року, допоможуть вам досягти успіху в січні 2023-го.

КОЗЕРІГ

Можлива деяка зупинка у справах, несподівані тимчасові перешкоди в роботі та бізнесі. З'являється більше вільного часу. Шукайте нові контакти, зав'язуйте та підтримуйте дружні зв'язки, створюйте спільні проєкти — зараз для цього найкращі умови. Приймайте все нове і не засмучуйтеся, якщо спочатку все здасться не таким райдужним. Просто визначтеся — що ви хочете далі й з ким вам по дорозі.

ВОДОЛІЙ

Тиждень обіцяє бути максимально продуктивним у професійному плані. На вас чекає схвалення керівництва і, можливо, новий цікавий проєкт. Рішення варто ухвалювати з холодною головою, оскільки смак успіху може підвести. Будьте економні із фінансами і не проґавте можливість їх примножити. Окрім професійного задоволення, яке принесе вам тиждень, ви можете розраховувати на приємні романтичні зустрічі.

РИБИ

Цей тиждень для Риб — час прощання з минулим, період, коли треба покласти край стосункам, що не виправдали себе. Складіть план на наступний рік, додайте в нього все найважливіше — і робоче, й особисте. Зосередьтеся на собі та постарайтеся зрозуміти — по якому вектору вам рухатися далі, адже наступний рік відкриває новий найважливіший цикл вашого життя.

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