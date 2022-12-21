Особняк с видом на Тихий океан, где снимали сериал "Меган и Гарри", выставили на продажу

Стоимость поместья оценили в 33,5 млн долларов.

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Двухэтажный особняк с шестью спальнями и семью ванными комнатами в Монтесито (штат Калифорния, США), расположенный на двух акрах благоустроенной территории с видом на океан и горы, где снимался шестисерийный документальный сериал Netflix "Гарри и Меган", выставлен на продажу за 33,5 миллиона долларов. Недвижимость зарегистрирована Райаном Мальмстеном в Santa Barbara Brokers, пишет The New York Post.

Среди других удобств в доме – тренажерный зал, театр, бар, игровая комната, комната для медитации и бассейн. Также есть гараж на пять автомобилей, генератор, солнечные панели и систему орошения.

Особого внимания заслуживают арочные окна дома, особенно в большой комнате, где Маркл давала свои отдельные интервью по сериалу, темы которых включают проблемы в общении с королевской семьей и угрозы безопасности. За ними виден Тихий океан.

Обстановка в доме роскошная, но сдержанная, выполнена в светлых тонах. В нем много света и простора.

Многие подумали, что герцоги Сассекские продают свой особняк, но это не так. Они по-прежнему живут в доме стоимостью 15 миллионов долларов.

Напомним, после выхода сериала "Гарри и Меган" в Букингемском дворце заявили, что в нем было немало лжи. В свою очередь Сассексы хотят, чтобы королевская семья принесла им извинения за "пережитые страдания". Такие претензии не на шутку озадачили Виндзоров, а король Карл III уже дал понять, какое место пара занимает в их семье.