Маєток із видом на Тихий океан, де знімали серіал "Меган і Гаррі", виставили на продаж

Вартість маєтку оцінили в 33,5 млн доларів.

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Двоповерховий маєток із шістьма спальнями та сімома ванними кімнатами в Монтесіто (штат Каліфорнія, США), розташований на двох акрах упорядкованої території з видом на океан і гори, де знімався шестисерійний документальний серіал Netflix "Гаррі та Меган", виставлений на продаж за 33,5 мільйона доларів. Нерухомість зареєстрована Раяном Мальмстеном у Santa Barbara Brokers, пише The New York Post.

Серед інших зручностей у будинку — тренажерний зал, театр, бар, ігрова кімната, кімната для медитації та басейн. Також є гараж на п'ять автомобілів, генератор, сонячні панелі та система зрошення.

На особливу увагу заслуговують арочні вікна будинку, особливо у великій кімнаті, де Маркл давала свої окремі інтерв'ю для серіалу, теми яких включають проблеми в спілкуванні з королівською родиною та загрози безпеці. За ними видно Тихий океан.

Обстановка в будинку розкішна, але стримана, виконана у світлих тонах. У ньому багато світла та простору.

Багато хто подумав, що герцоги Сассекські продають свій маєток, але це не так. Вони, як і раніше, живуть у будинку вартістю 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, після виходу серіалу "Гаррі та Меган" у Букінгемському палаці заявили, що в ньому було чимало брехні. Зі свого боку, Сассекси хочуть, щоб королівська сім'я вибачилася за "пережиті страждання". Такі претензії не на жарт спантеличили Віндзорів, а король Карл III уже дав зрозуміти, яке місце пара займає в їхній сім'ї.