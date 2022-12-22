Козероги, Девы и Львы. Три знака Зодиака, к которым будет благосклонна фортуна в 2023 году

Ее величество Фортуна — кто же не желает, чтобы она вечным спутником по жизни? Звезды предвещают некоторым знакам особую удачу в 2023-м году, это будет касаться Козерогов, Дев и Львов — в чем же именно повезет этим знакам?

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Козерог

Для Козерогов этот год будет особенно удачным. Эта фортуна будет касаться практически каждой сферы жизни. Можете смело покупать лотерейные билеты, участвовать в розыгрышах и акциях. Но не стоит о своих удачах хвастаться окружающим, в вашем случае удача любит тишину.

Дева

Также удачным наступающий год будет для родившихся под знаком Дева. Фортуна для Дев будет касаться личных встреч — вам в предстоящем году встретится немало людей, которые так или иначе помогут вам в дальнейшем. Поэтому не пренебрегайте новыми знакомствами и будьте любезны с новыми приятелями. И конечно, если вы еще одиноки, то вполне возможна встреча своей половинки — вам повезет встретить партнера своей мечты.

Лев

Львов подстерегает удача на рабочем фронте. Вы будете удивлены, как на рабочем месте вам выпадают новые возможности, а трудности больше не кажутся такими большими препятствиями. Также ваше начальство будет замечать только ваши достоинства. Если же вы на карьерном раздорожьи — то вам выпадет возможность легко и быстро найти работу с достойной оплатой и комфортным коллективом. Звезды благосклонны в перемене в рабочих вопросах и все будет даваться легко.

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