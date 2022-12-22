Козероги, Діви та Леви. Три знаки Зодіаку, до яких буде прихильна удача у 2023 році

Її величність Фортуна — хто ж бажає, щоб вона вічним супутником у житті? Зірки передвіщають деяким знакам особливу удачу у 2023-му році, це стосуватиметься Козерогів, Дів і Левів — у чому саме пощастить цим знакам?

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Козеріг

Для Козерогів цей рік буде особливо вдалим. Ця фортуна стосуватиметься практично кожної сфери життя. Можете сміливо купувати лотерейні квитки, брати участь у розіграшах і акціях. Але не варто про свої удачі хвалитися оточенню, у вашому випадку удача любить тишу.

Діва

Також вдалим наступний рік буде для народжених під знаком Діви. Фортуна для Дів стосуватиметься особистих зустрічей — вам наступного року зустрінеться чимало людей, які так чи інакше допоможуть вам надалі. Тому не зневажайте нові знайомства та будьте ласкаві з новими приятелями. І, звичайно, якщо ви ще самотні, то цілком можлива зустріч своєї половинки — вам пощастить зустріти партнера своєї мрії.

Лев

Левів удача чатує на робочому фронті. Ви будете здивовані, як на робочому місці випадають нові можливості, а труднощі більше не здаються такими великими перешкодами. Також ваше начальство помічатиме лише ваші переваги. Якщо ж ви на кар'єрному роздоріжжі, то випаде можливість легко та швидко знайти роботу з гідною оплатою та комфортним колективом. Зірки прихильні у зміні в робочих питаннях і все даватиметься легко.

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