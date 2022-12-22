Звезда "Белого лотоса" пообещала вернуться в третьем сезоне

Конни Бриттон, которая сыграла в первом сезоне Николь Моссбахер, намекнула, что может вновь вернуться в отель "Белый лотос" в третьем сезоне.

Related video

Сериал HBO "Белый лотос" бьет все рекорды популярности. И зрителей волнует, кого из полюбившихся персонажей тони увидят вновь. И актриса Конни Бриттон, сыгравшая Николь Моссбахер в первом сезоне, намекнула, что ее персонаж может вернуться в третьем сезоне. Об этом пишет Daily Mail.

Первый сезон сатирического и детективного сериала был отснят на Гавайях, действие второго проходило на Сицилии. Создатель сериала Майк Уайт, который до сих пор был сценаристом и режиссером каждого эпизода сериала, в прошлом месяце получил добро от HBO на третий сезон.

[ + – ] Трейлер первого сезона сериала "Белый лотос"

И он уже намекнул, что третий сезон могут снимать где-то в Азии.

"Майк Уайт хотел, чтобы я была во втором сезоне, и у меня была идея, которая мне понравилась для персонажа. Мы намерены сделать это в третьем сезоне", — сказала Конни Бриттон.

Актриса также добавила, что хотела бы, чтобы все персонажи получили собственные дополнительные сериалы-сиквелы.

"Часть кастинга не сработала во втором сезоне, и мы надеемся, что сработает в третьем", — поделилась Конни.

Пока из первого сезона "Белого Лотоса" во второй перекочевали только два персонажа: Таня Маккуойд, роль которой исполнила звезда "Американского пирога" Дженнифер Кулидж, и ее бойфренд Грег, которого сыграл Джон Грайс.

Премьера "Белого лотоса" состоялась 11 июля 2021 года и получила признание критиков и высокие оценки. Второй сезон получил такие же впечатляющие отзывы критиков.

Шоу рассказывает о гостях и сотрудниках вымышленной сети курортов "Белый лотос". В каждом сезоне кто-то из героев погибает.

"В первом сезоне основное внимание уделялось деньгам, а во втором сезоне — сексу. Я думаю, что третий сезон может быть сатирическим и забавным взглядом на смерть, восточную религию и духовность. Такое ощущение, что еще один раунд в Белом Лотосе может стать очень увлекательным", — отметила Конни Бриттон.

Сериал "Белый лотос" стал самым награждаемым сериалом на 74-й церемонии вручения премии "Эмми", выиграв десять наград в категориях мини-сериалов.