В России пересняли культовый фильм "Гостья из будущего"

Из короткого тизера ясно, что Алиса Селезнева будет с розовыми волосами.

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В Сети появился тизер российского ремейка знаменитого советского фильма "Гостья из будущего", снятого по повести фантаста Кира Булычева. Оригинальный фильм вышел на экраны в 1984 году и стал настоящим хитом.

Новый фильм, как и оригинальное произведение Булычева, называется "Сто лет тому вперед" и должен выйти на экраны в 2023 году. Режиссером выступил Александр Андрющенко.

Ранее режиссером Андрющенко не был. Он выступал режиссером монтажа и продюсером. Среди его проектов сериал "Чики" и фантастический фильм "Притяжение".

[ + – ] Тизер ремейка "Гостьи из будущего"

Про ремейк классического фильма известно немного. Главными героями снова будут Коля Герасимов и Алиса Селезнева, девочка из будущего.

Герасимов в ремейке будет школьником из Москвы, который увлекается рэпом и компьютерными играми, его роль исполнит Марк Эйдельштейн, который недавно прославился благодаря роли в скандальном сериале "Монастырь".

Кто играет Алису, в тизере не указано. Зато видно, что у новой Алисы будут розовые волосы.

Алиса и Коля будут сражаться с космическими пиратами.

Известно, что в фильме играют Константин Хабенский и Виктория Исакова — они исполняют роли родителей Алисы.

Напомним, пятисерийный фильм "Гостья из будущего" был снят Павлом Арсеновым в 1984 году. Телепремьера состоялась в дни весенних школьных каникул в 1985 году и приобрела статус культовой.

[ + – ] Саундтрек из фильма "Гостья из будущего"

Роль Алисы Селезневой исполнила Наталья Гусева, которая совершенно оказалась не готова к обрушившейся на нее славе. Она даже испортила себе осанку, потому, что ходила по улицам, наклонив голову, чтобы ее не узнали поклонники. Главным хитом стала песня "Прекрасное далеко" на стихи Юрия Энтина. Колю Герасимова в том фильме сыграл Алеша Фомкин.

Имя Алиса на долгое время оставалось одним из самых популярных по всему СССР. А многие фразы из фильма стали крылатыми.

Сама Гусева снялась еще в нескольких фильмах, но свою кинокарьеру завершила в 1989 году, отказавшись играть главную роль в фильме "Авария – дочь мента". В итоге она стала биологом.