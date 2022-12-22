У Росії перезняли культовий фільм "Гостя з майбутнього"

Із короткого тизера ясно, що Аліса Селезньова буде з рожевим волоссям.

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У мережі з'явився тизер російського римейку знаменитого радянського фільму "Гостя з майбутнього", знятого за повістю фантаста Кіра Буличова. Оригінальний фільм вийшов на екрани в 1984 році і став справжнім хітом.

Новий фільм, як і оригінальний твір Буличова, називається "Сто років тому вперед" і має вийти на екрани 2023 року. Режисером виступив Олександр Андрющенко.

Раніше режисером Андрющенко не був. Він виступав режисером монтажу та продюсером. Серед його проєктів — серіал "Чіки" та фантастичний фільм "Тяжіння".

[ + – ] Тизер римейка "Гості з майбутнього"

Про римейк класичного фільму відомо небагато. Головними героями знову будуть Коля Герасимов і Аліса Селезньова, дівчинка з майбутнього.

Герасимов у римейку буде школярем із Москви, який захоплюється репом і комп'ютерними іграми, його роль виконає Марк Ейдельштейн, який нещодавно прославився завдяки ролі в скандальному серіалі "Монастир".

Хто грає Алісу, у тизері не вказано. Зате видно, що в нової Аліси буде рожеве волосся.

Аліса та Коля боротимуться з космічними піратами.

Відомо, що у фільмі грають Костянтин Хабенський і Вікторія Ісакова — вони виконують ролі батьків Аліси.

Нагадаємо, п'ятисерійний фільм "Гостя з майбутнього" був знятий Павлом Арсеновим у 1984 році. Телепрем'єра відбулася в дні весняних шкільних канікул у 1985 році, і серіал набув статусу культового.

[ + – ] Саундтрек фільму "Гостя з майбутнього"

Роль Аліси Селезньової виконала Наталія Гусєва, яка зовсім виявилася не готова до слави, що обрушилася на неї. Вона навіть зіпсувала собі поставу, бо ходила вулицями, нахиливши голову, щоб її не впізнали шанувальники. Головним хітом стала пісня "Прекрасное далеко" на вірші Юрія Ентіна. Колю Герасимова в тому фільмі зіграв Альоша Фомкін.

Ім'я Аліса на довгий час залишалося одним із найпопулярніших у всьому СРСР. А багато фраз із фільму стали крилатими.

Сама Гусєва знялася ще в кількох фільмах, але свою кінокар'єру завершила у 1989 році, відмовившись грати головну роль у фільмі "Аварія — дочка мента". У результаті вона стала біологинею.