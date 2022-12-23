Три знака зодиака, которым очень повезет в январе 2023 года

Начало нового года принесет определенным знакам зодиака особые блага.

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Стали известны три знака зодиака, которым невероятно повезет в январе 2023 года. Об этом пишет Униан.

Лев

Летние именинники испытают бурю положительных эмоций. Львы в начале нового года наладят личную жизнь и получат повышение на работе, что, логично, приведет к увеличению прибыли. От этого они будут испытывать невероятное счастье.

Козерог

Козерогам не стоит беспокоиться, если они в чем-то не уверены, небесные светила точно укажут им верный путь во всех начинаниях. В январе 2023 года представители этого знака зодиака могут возобновить занятия спортом, путешествовать или реализовать какой-то грандиозный проект.

Кроме этого, ждите приятных сюрпризов в личной жизни.

Весы

Для осенних именинников начало нового года станет благоприятным в любой сфере их жизни. Удача будет преследовать Весов по пятам. Однако самого большого счастья следует ожидать от личной жизни. Вы точно не останетесь сами, а встретите свою вторую половинку, а кто-то даже решится на рождение ребенка.

Также ждите хороших новостей на работе.

Напомним, у каких знаков зодиака кардинально изменится жизнь в 2023 году.

Также Фокус писал о том, как обрести удачу и любовь в новом 2023 году.