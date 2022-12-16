Год Черного Водяного Кролика. Как найти любовь и удачу в 2023

Особое внимание следует уделить любимому блюду животного – моркове.

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Новый год нужно встречать по-особому, если вы хотите изменить вашу жизнь к лучшему. В старом стоит оставить все оскорбления, долги и неудачи, забрав в новый родных и близких людей.

Также не стоит забывать, что через 12 лет Тигр снова вернется, поэтому его нужно провести по-особому.

До конца 2022 года стоит:

подвести итоги 12-ти месяцев жизни.

отдать все долги.

простить все обиды.

завершить начатые дела.

запланировать на новый год то, о чем давно мечтали, но не решались.

2023 — год Черного Водяного Кролика

Поскольку любимой едой кроликов является морковь, ей следует уделить особое внимание на праздничном столе. Также античные греки когда-то приписывали оранжевому овощу целебные силы для мужского здоровья.

Потому магия моркови может сыграть на руку тем, кто планирует пополнение в новом году. Следует поставить на праздничный стол морковный сок и после звука курантов выпить по бокалу магического напитка. Важно: сок должен быть свежеприготовленным, а не купленным в магазине, иначе вся магия напитка потеряется.

Фото: Открытые источники

Гадание на моркови

Кроме приготовления специального напитка и вкусных блюд, с морковью можно провести гадания в кругу друзей и близких. Раздайте своим гостям в новогоднюю ночь по морковке. Пусть они загадают желания, держа в руках овощ и рисуя им звезду в воздухе. При этом следует произнести следующие слова: "Как сладкий сок, так и жизнь сладкая. Как крепкий корень, так и удача крепка!".

Любовь

Для того чтобы найти настоящую любовь в новом году Черного Водяного Кролика, можно провести еще один интересный обряд. Берем морковку и рисуем в воздухе звезду, произнося такие слова: "Сладкая морковь, подслащивай мою любовь. Сделай сочной, вкусной, сладкой, очень крепкой, очень гладкой!".

Кроме того, морковку можно повесить на елку в качестве игрушки.

Фото: Pexels

Денежные приметы

Чтобы привлечь финансы в 2023 году, нужно:

положить в кошелек каждого члена семьи крупную купюру;

закрыть все долги до наступления Нового года;

повесить на елку купюру и вкусные конфеты;

положить под тарелки гостям монетки.

Любовные приметы

для получения любви в новом году, следует повесить на елку украшение в форме сердца;

если вы встречаете Новый год в пути, значит, скоро вас ждет романтическая встреча;

если вы встречаете праздник со своей второй половинкой, вы можете обменяться бокалами;

также можно зажечь семь зеленых свечей, которые привлекут семейное изобилие;

незамужняя девушка может сделать подарки детям, и это принесет ей удачу в любви в новом году;

если вы встретите собаку в новогоднюю ночь или в первый день года Кролика, это также означает удачу в ближайшее время.

Приметы для привлечения успеха

Самая известная примета, которая помогает привлечь успех и исполнение желаний в 2023 году – написать на листе бумаги желание и сжечь его, а пепел смешать с шампанским и выпить. Это нужно сделать во время боя курантов. Впрочем, такая традиция действует каждый год не только для Кролика.

Также не забывайте о том, что можно:

отпустить все невзгоды и привлечь счастье, приоткрыв окно или дверь во время боя курантов;

А тот, чей бокал наполнится последними каплями шампанского из бутылки, будет счастлив в новом году;

Если утром 1 января 2023 года первым порог дома переступит мужчина, то следующий год для хозяев будет счастливым. Такая примета действует и в день Рождества.

Напомним, актриса Марго Робби приготовила 25 подарков своему мужу и заставила друзей учить танец из известной комедии.

Также Фокус писал о вариантах неудачных подарков на Новый 2023 год.