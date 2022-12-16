Рік Чорного Водяного Кролика. Як знайти кохання та удачу у 2023

Особливу увагу варто приділити улюбленій страві тварини — моркві.

Related video

Новий рік потрібно зустрічати по-особливому, якщо ви хочете змінити ваше життя на краще. У старому варто залишити всі образи, борги та невдачі, забравши в новий рідних та близьких людей.

Також не варто забувати, що через 12 років Тигр знову повернеться, тому його потрібно провести по-особливому.

До кінця 2022 року варто:

підбити підсумки 12-ти місяців життя.

віддати всі борги.

пробачити всі образи.

завершити розпочаті справи.

запланувати на новий рік те, про що давно мріяли, проте не наважувалися.

2023 — рік Чорного Водяного Кролика

Оскільки улюбленою їжею кроликів є морква, їй варто приділити особливу увагу на святковому столі. Також античні греки колись приписували помаранчевому овочу цілющі сили для чоловічого здоров'я.

Тому магія моркви може зіграти на руку тим, хто планує поповнення в новому році. Варто поставити на святковий стіл морквяний сік і після звуку курантів випити по келиху магічного напою. Важливо: сік повинен бути свіжоприготовленим, а не купленим у магазині, інакше вся магія напою втратиться.

Фото: Открытые источники

Ворожіння на моркві

Окрім приготування спеціального напою та смачних страв, з морквою також можна провести ворожіння у колі друзів та близьких. Роздайте своїм гостям у новорічну ніч по морквині. Нехай вони загадають бажання, тримаючи в руках овоч та малюючи ним зірку в повітрі. При цьому варто промовити такі слова: "Як солодкий сік, так і життя солодке. Як міцний корінь, так і удача міцна!".

Кохання

Для того, аби знайти справжнє кохання в новому році Чорного Водяного Кролика, можна провести ще один цікавий обряд. Беремо морквину та малюємо в повітрі зірку, промовляючи такі слова: "Солодка морква, підсолоджуй моє кохання. Зроби соковитою, смачною, солодкою, дуже міцною, дуже гладкою!".

Окрім цього, морквину можна повісити на ялинку у ролі іграшки.

Фото: Pexels

Грошові прикмети

Аби залучити фінанси у 2023 році, потрібно:

покласти у гаманець кожного члена родини крупну купюру;

закрити всі борги до настання Нового року;

повісити на ялинку купюру та смачні цукерки;

покласти під тарілки гостям 5-ти або 10-ти карбованцеві монетки.

Любовні прикмети

для отримання любові в новому році, варто повісити на ялинку прикрасу у формі серця;

якщо ви зустрічаєте Новий рік у дорозі, значить, незабаром на вас чекає романтична зустріч;

якщо ви зустрічаєте свято зі своєю другою половинкою, ви можете обмінятися келихами;

також можна запалити сім зелених свічок, які залучать сімейний достаток;

незаміжня дівчина може подарувати подарунки дітям, і це принесе їй удачу у коханні в новому році;

якщо ви зустрінете собаку в новорічну ніч чи в перший день року Кролика, це також означає удачу в найближчому часі.

Прикмети для залучення успіху

Найвідоміша прикмета, яка допомагає залучити успіх та виконання бажань у 2023 році – написати на аркуші паперу бажання спалити його, а попіл змішати з шампанським і випити. Це потрібно зробити під час бою курантів. Втім, така традиція діє кожного року, не лише для Кролика.

Також не забувайте про те, що можна:

відпустити всі негаразди та залучити щастя, прочинивши вікно чи двері під час бою курантів;

А той, чий келих наповниться останніми краплями шампанського з пляшки, буде щасливим у новому році;

Якщо зранку 1 січня 2023 першим поріг будинку переступить чоловік, то наступний рік для господарів буде щасливим. Така прикмета діє і в день Різдва.

Нагадаємо, Марго Роббі приготувала 25 подарунків чоловікові та змусила друзів вчити танець з відомої комедії.

Також Фокус писав про варіанти невдалих подарунків на Новий 2023 рік.