"Різдвяний тиран". Марго Роббі розповіла, як готується до свят

Знаменитість змусила своїх друзів вчити танець, а чоловіка засипала подарунками.

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі зізналася, що вона "різдвяний тиран". Про це пише Daily Mail.

Знаменитість розповіла про свою любов до новорічних свят, зокрема Різдва.

Зірка фільму "Вовк з Волл-Стріт" змусила своїх друзів вчити танець з картини "Погані дівчата" з Ліндсі Лохан у головній ролі. Окрім цього, зірка екрану приготувала чоловікові 25 подарунків. Марго Роббі одружена з британським кінопродюсером Томом Акерлі.

[ + – ] Марго Роббі Фото: Getty Images

"Я люблю різдвяну їжу, одягати ялинку, я люблю різдвяну музику, я люблю купувати подарунки. Цього року я, безперечно, перестаралася. У мене є схильність відкушувати більше, ніж я можу прожувати, і цього року я вирішила зробити своєму чоловікові адвент-календар, у якому я щодня робила б йому подарунки", — розповідає австралійська зірка, додавши, що обпеклась гарячим клеєм, поки створювала подарунок своєму коханому власноруч.

Таким чином щоночі Марго Роббі дивувала свого чоловіка новорічними презентами.

Нагадаємо, яка акторка стала джерелом натхнення для Марго Роббі під час зйомок фільму "Вавилон".

Також Фокус писав про діловий образ для зустрічі від 32-річної Марго Роббі.