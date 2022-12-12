Марго Роббі продемонструвала образ у діловому костюмі

Популярна акторка активно просуває новий фільм, у якому зіграла головну роль.

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У готелі Crosby Street у Нью-Йорку відбувся спеціальний показ фільму "Вавилон", після якого також було обговорення цієї стрічки та невелике інтерв'ю. Для заходу 32-річна голлівудська акторка Марго Роббі обрала елегантний аутфіт. Про це пише Daily Mail.

У своєму образі зірка фільму "Вовк із Волл-стріт" поєднала білий костюм, що складається зі штанів зі стрілками та відворотами, а також двобортний жакет.

Також Марго доповнила образ трикотажною водолазкою тілесного кольору, замшевим тренчем бежевого кольору, який просто накинула на плечі, й темно-бордовими туфлями.

Яскравим акцентом стала сумка акторки, яку вона тримала в руці. Ця сумка Prada — культова модель Re-Edition Brushed-Leather Medium Bag, розроблена брендом у 1995 році. Аксесуар ідеально збігався з кольоровою гамою всього її ансамблю.

Нагадаємо, прем'єра фільму "Вавилон" відбудеться наприкінці цього місяця, 23 грудня. Прообразом Неллі Ларой, роль якої виконала Марго Роббі, стала Клара Боу, зірка німого кіно та секс-символ 1920-х років.

Раніше Марго Роббі зізналася, що зімпровізувала поцілунок із Бредом Піттом під час зйомок фільму "Вавилон". "Цього не було в сценарії, але я подумала: "Коли ще маю шанс поцілувати Бреда Пітта? Я просто зроблю це", — зазначила зірка стрічки "Вовк із Волл-стріт".