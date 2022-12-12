Марго Робби продемонстрировала образ в деловом костюме

Популярная актриса активно продвигает новый фильм, в котором сыграла главную роль.

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В отеле Crosby Street в Нью-Йорке состоялся специальный показ фильма "Вавилон", после которого также было обсуждение этой картины и небольшое интервью. Для мероприятия 32-летняя голливудская актриса Марго Робби выбрала элегантный аутфит. Об этом пишет Daily Mail.

В свое образе звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" сочетала белоснежный костюм, состоящий из брюк со стрелками и отворотами, а также двубортный жакет.

Также Марго дополнила образ трикотажной водолазкой телесного цвета, замшевым тренчем бежевого цвета, который просто накинула на плечи и темно-бордовыми туфлями.

Ярким акцентом стала сумка актрисы, которую она держала в руке. Эта сумка Prada — культовая модель Re-Edition Brushed-Leather Medium Bag, разработанная брендом в 1995 году. Аксессуар идеально совпадал с цветовой гаммой всего ее ансамбля.

Напомним, премьера фильма "Вавилон состоится в конце этого месяца, 23 декабря. Прообразом Нелли Ларой, роль которой исполнила Марго Робби, стала Клара Боу, звезда немого кино и секс-символ 1920-х годов.

Ранее Марго Робби призналась, что сымпровизировала поцелуй с Брэдом Питтом во время съемок фильма "Вавилон". "Этого не было в сценарии, но я подумала: "Когда еще у меня будет шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто сделаю это", — отметила звезда картины "Волк с Уолл-Стрит".