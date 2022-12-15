"Рождественский тиран". Марго Робби рассказала, как готовится к праздникам

Знаменитость заставила своих друзей учить танец, а мужа засыпала подарками.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби призналась, что она "рождественский тиран". Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость рассказала о своей любви к новогодним праздникам, в частности Рождестве.

Звезда фильма "Волк с Уолл-Стрит" заставила своих друзей учить танец с картины "Дрянные девушки" с Линдси Лохан в главной роли. Кроме того, звезда экрана приготовила мужу 25 подарков. Марго Робби замужем за британским кинопродюсером Томом Акерли.

[ + – ] Марго Робби Фото: Getty Images

"Я люблю рождественскую еду, одевать елку, я люблю рождественскую музыку, я люблю покупать подарки. В этом году я, безусловно, перестаралась. У меня есть склонность откусывать больше, чем я могу прожевать, и в этом году я решила сделать своему мужу адвент-календарь, в котором я каждый день делала бы ему подарки", — рассказывает австралийская звезда, добавив, что обожглась горячим клеем, пока создавала подарок своему возлюбленному собственноручно.

Таким образом, каждую ночь Марго Робби удивляла своего мужа новогодними презентами.

Напомним, какая актриса стала источником вдохновения для Марго Робби во время съемок фильма "Вавилон".

Также Фокус писал о деловом образе для встречи от 32-летней Марго Робби.