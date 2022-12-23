Сломанное ребро и сотрясение мозга: Jerry Heil на концерте в Тернополе упала в оркестровую яму

Из-за случившегося артистке пришлось отменить концерт в Ивано-Франковске.

Related video

27-летняя украинская певица Яна Шемаева, больше известная публике под сценическим именем Jerry Heil, получила серьезные травмы во время концерта в Тернополе, о чем сама рассказала на своей странице в Instagram.

На опубликованной записи видно, как артистка общается с поклонниками, а затем поднимается на сцену и падает в оркестровую яму.

"Три метра. Бетон. *эмодзи сломанного ребра*. Народ, я уже пришла в себя, у меня все настолько хорошо, насколько это возможно, потому что при таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра – это чудо. Для меня это дополнительный знак, что проживать нужно каждую минутку своей жизни. И под ноги смотреть)) на видео видно, как уверенно я ступаю в пустоту 😂; помню, как мне казалось, что я вижу там пол. Дальше ничего не помню. Не могла даже вспомнить имя ассистентки. Надеюсь, это станет толчком к новым песням 😂 Берегите себя. За мной ухаживают замечательные врачи", – написала певица.

В комментариях Яну поддержали немало известных людей: певицы Мика Ньютон и Надя Дорофеева, актер Тарас Цимбалюк, телеведущая Леся Никитюк, а мама артистки и вовсе призналась, что для нее эта новость стала шоком.

"Моя же ты пташечка! Я после вчерашней новости не могу прийти в себя, а это еще как увидела это видео, то сердце чуть не стало. Я наверное, если бы была на концерте, то меня бы точно вынесли вперед ногами. Слава Господу Богу, подстелившему бетон тебе, моя доченька @thejerryheil, подушечку. Это только хвала Господу Богу!", – написала женщина.

Позже в Telegram Яна поделилась видео госпитализации, а также оставила сообщение: "Как же больно бойцам, если мне так больно?"

Она также поблагодарила поклонников за то, что волнуются за нее.

Напомним, в октябре Jerry Heil выдвинули на международную премию для молодых артистов Music Moves Europe Awards 2023 в номинации Public Choice Award.