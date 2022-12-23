Зламане ребро та струс мозку: Jerry Heil на концерті в Тернополі впала в оркестрову яму

Через артистку довелося скасувати концерт в Івано-Франківську.

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27-річна українська співачка Яна Шемаєва, більш відома публіці під сценічним ім'ям Jerry Heil, зазнала серйозних травм під час концерту в Тернополі, про що сама розповіла на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованому записі видно, як артистка спілкується із шанувальниками, а потім піднімається на сцену та падає в оркестрову яму.

"Три метри. Бетон. * емодзі зламаного ребра *. Народ, я вже прийшла до тями, у мене все настільки добре, наскільки це можливо, тому що за таких умов отримати тільки струс і перелом ребра — це диво. Для мене це додатковий знак, що проживати потрібно кожну хвилинку свого життя.І під ноги дивитися)) на відео видно, як впевнено я ступаю в порожнечу 😂;пам'ятаю, як мені здавалося, що я бачу там підлогу.Далі нічого не пам'ятаю.Не могла навіть згадати ім'я асистентки. Сподіваюся, це стане поштовхом до нових пісень 😂 Бережіть себе. За мною доглядають чудові лікарі", — написала співачка.

У коментарях Яну підтримали чимало відомих людей: співачки Міка Ньютон та Надя Дорофєєва, актор Тарас Цимбалюк, телеведуча Леся Нікітюк, а мама артистки взагалі зізналася, що для неї ця новина стала шоком.

"Моя ж ти пташечка! Я після вчорашньої новини не можу прийти до тями, а це ще як побачила це відео, то серце мало не стало. Я напевно, якби була на концерті, то мене б точно винесли вперед ногами. Слава Господу Богу, що підстелив бетон тобі, моя донечка @thejerryheil, подушечку. Це тільки хвала Господу Богу! ", — Написала жінка.

Пізніше в Telegram Яна поділилася відео госпіталізації, а також залишила повідомлення: "Як же боляче бійцям, якщо мені так боляче?"

Вона також подякувала шанувальникам за те, що хвилюються за неї.

Нагадаємо, у жовтні Jerry Heil висунули на міжнародну премію для молодих артистів Music Moves Europe Awards 2023 у номінації Public Choice Award.