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Стиль життя

Jerry Heil висунули на міжнародну премію Music Moves Europe Awards 2023

Джері Хейл 2022 фото

Українську. співачку Jerry Heil висунули на міжнародну премію для молодих артистів Music Moves Europe Awards 2023 у номінації Public Choice Award.

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Про це повідомляється на сайті премії. Українська артистка потрапила в список 15 молодих співаків, які є сучасною європейською музикою.

Джеррі Хейл співачка 2022 фото Fullscreen

Наголошується, що переможця оберуть самі громадяни ЄС. П'ять артистів із 15 отримають Grand Jury Prize. За них голосуватимуть як користувачі, так і міжнародне журі.

"Сьогодні вона надихає мільйони глядачів на YouTube своїми піснями та каверами. Вона виступає проти війни разом із колишньою лауреаткою MME Alyona Alyona", — заявили організатори премії.

Переможців оголосять уже на початку наступного року — 19 січня 2023 року. Це відбудеться на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards у Нідерландах.

"Зробити так, щоб перемогла представниця України — легко! Голосувати з України можна!" — написала співачка у своєму Instagram.

Окрім загального визнання, переможці премії MME отримають €10 тис. Інші дві перемоги допоможуть артистам збагатитися на €5 тис.

Раніше Фокус писав, що прем'єрний кліп #KUPALA, який б'є рекорди з переглядів, українські артистки Jerry Heil і alyona alyona записали разом із німецькою співачкою Ela.