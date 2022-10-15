Jerry Heil висунули на міжнародну премію Music Moves Europe Awards 2023

Українську. співачку Jerry Heil висунули на міжнародну премію для молодих артистів Music Moves Europe Awards 2023 у номінації Public Choice Award.

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Про це повідомляється на сайті премії. Українська артистка потрапила в список 15 молодих співаків, які є сучасною європейською музикою.

Наголошується, що переможця оберуть самі громадяни ЄС. П'ять артистів із 15 отримають Grand Jury Prize. За них голосуватимуть як користувачі, так і міжнародне журі.

"Сьогодні вона надихає мільйони глядачів на YouTube своїми піснями та каверами. Вона виступає проти війни разом із колишньою лауреаткою MME Alyona Alyona", — заявили організатори премії.

Переможців оголосять уже на початку наступного року — 19 січня 2023 року. Це відбудеться на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards у Нідерландах.

"Зробити так, щоб перемогла представниця України — легко! Голосувати з України можна!" — написала співачка у своєму Instagram.

Окрім загального визнання, переможці премії MME отримають €10 тис. Інші дві перемоги допоможуть артистам збагатитися на €5 тис.

Раніше Фокус писав, що прем'єрний кліп #KUPALA, який б'є рекорди з переглядів, українські артистки Jerry Heil і alyona alyona записали разом із німецькою співачкою Ela.