Магия цвета. Новый 2023 год: какие цвета выбрать для новогоднего наряда и декора?

Магия цвета играет не маловажное значение в привлечении удачи. Исходя из названия символа наступающего года — Черного Кролика — очевидно, что именно черный станет магнитом для привлечения удачи, но есть также и другие цвета, на которые следует обратить внимание, чтобы наступающий год стал счастливым для вас.

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Какие цвета понравятся Черному Кролику?

Черный цвет нужно смело сочетать с вашими любимыми, Кролик не боится экспериментов, но поскольку это знак Воды, то ему также по душе все оттенки синего цвета. Они создают эффект глубины и тайны, спокойствия, независимости и силы. Также Кролику близка стихия наземной природы, например, Дерева. Поэтому зеленый и коричневый цвет тоже станет удачным решением. Все эти цвета вы можете использовать при выборе наряда на новогоднюю ночь или декорирования елки, квартиры и праздничного стола.

Какие еще цвета будут приносить счастье в предстоящем году?

До цветов, приносящих удачу и счастье в 2023-м, относят и розовый, голубой, перламутровый, желтый и красный. Эти цвета или подчеркивают основные цвета кролика или уравновешивают их. Постарайтесь на новогоднюю ночь подобрать аксессуар именно с каким-то из этих оттенков.