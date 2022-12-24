Магія кольору. Новий 2023 рік: які кольори вибрати для новорічного вбрання й декору?

Магія кольору відіграє немале значення в залученні удачі. Виходячи з назви символу наступного року — чорного Кролика — очевидно, що саме чорний стане магнітом для залучення удачі, але є також інші кольори, на які слід звернути увагу, щоб наступний рік став щасливим для вас.

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Які кольори сподобаються чорному Кролику?

Чорний колір потрібно сміливо поєднувати з вашими улюбленоми, Кролик не боїться експериментів, але оскільки це знак води, то йому також до вподоби всі відтінки синього кольору. Вони створюють ефект глибини й таємниці, спокою, незалежності й сили. Також Кролику близька стихія наземної природи, наприклад, Дерева. Тому зелений і коричневий колір теж стане вдалим рішенням. Усі ці кольори можна використовувати в разі вибору вбрання на новорічну ніч або декорування ялинки, квартири та святкового столу.

Які ще кольори приноситимуть щастя наступного року?

До кольорів, які приносять удачу та щастя у 2023-му, відносять і рожевий, блакитний, перламутровий, жовтий і червоний.Ці кольори або підкреслюють основні кольори кролика, або врівноважують їх. Постарайтеся на новорічну ніч підібрати аксесуар саме з якимось із цих відтінків.