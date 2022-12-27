Отец 102 детей попросил своих 12 жен пользоваться противозачаточными таблетками (видео)

По словам фермера, из-за подорожания уровня жизни ему трудно будет прокормить новых детей.

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67-летний фермер Муса Хасахья из Лусаки (Уганда), у которого 12 жен, 102 ребенка и 568 внуков, попросил своих супруг использовать противозачаточные средства, чтобы они могли позволить себе покупать еду, пишет The Sun.

По словам мужчины, из-за роста стоимости жизни его доход стал ниже, и теперь ему трудно прокормить свою многочисленную семью.

"Я женился на одной женщине за другой. Как мужчина может быть удовлетворен одной женщиной", – говорим Муса.

Все жены фермера живут под одной крышей, что позволяет Хасахье контролировать их, чтобы они не сбежали с другими мужчинами.

Самая младшая жена фермера, Зулайка, которая на 21 год младше своего самого старшего пасынка, родила 11 детей и теперь предохраняется от нежелательной беременности.

"У меня больше не будет детей. Я видела плохое финансовое положение и теперь принимаю противозачаточные таблетки", – призналась она.

Приблизительно треть всех детей Мусы в возрасте от шести лет до 51 года живут с ним на его ферме и вместе ведут хозяйство.

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