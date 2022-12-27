Батько 102 дітей попросив своїх 12 дружин користуватися протизаплідними пігулками (відео)

За словами фермера, через подорожчання рівня життя йому важко прогодувати нових дітей.

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67-річний фермер Муса Хасахья з Лусаки (Уганда), у якого 12 дружин, 102 дитини та 568 онуків, попросив своїх дружин використати протизаплідні засоби, щоб вони могли дозволити собі купувати їжу, пише The Sun.

За словами чоловіка, через зростання вартості життя його дохід став нижчим, і тепер йому важко прогодувати свою численну родину.

"Я одружувався з однією жінкою за іншою. Як чоловік може бути задоволений однією жінкою", — каже Муса.

Усі дружини фермера живуть під одним дахом, що дозволяє Хасах'є контролювати їх, щоб вони не втекли з іншими чоловіками.

Наймолодша дружина фермера, Зулайка, яка на 21 рік молодша за свого найстаршого пасинка, народила 11 дітей і тепер охороняється від небажаної вагітності.

"У мене більше не буде дітей. Я бачила погане фінансове становище і тепер приймаю протизаплідні пігулки", — зізналася вона.

Приблизно третина всіх дітей Муси віком від шести до 51 року живуть з ним на його фермі і разом господарюють.

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