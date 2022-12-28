Экономьте силы и время. Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака
Сегодня день, когда будет поступать много разной информации. Но она не вся будет правдивой и полезной. Поэтому постарайтесь экономить время, не доверяйте малознакомым людям и сосредоточьтесь на главных задачах.
Овен
Экономьте собственную энергию — ее в этот день окажется в запасе не так много, как вам бы того хотелось, поэтому берите в работу наиболее важные дела, а те, что пока не горят, отложите на потом – как говорится, до лучших времен.
Телец
Если обстоятельства потребуют от вас быстрого решения внезапно возникшей проблемы, прислушайтесь к внутреннему голосу: разум не успеет быстро сформулировать нужные доводы, а вот интуиция не подведет.
Близнецы
Не упустите шанс проявить себя перед начальством с наилучшей стороны: например, предложите свое решение проблемы, об которую "сломали зубы" другие сотрудники – наверняка вы знаете, как это сделать.
Рак
Важно детально проанализировать неожиданный звонок о старого знакомого: в его словах может быть зашифровано послание, которое он не захотел – или побоялся – высказать напрямую: сделайте из его слов правильные выводы.
Лев
Странности в поведении близкого человека в этот день будут иметь серьезные причины, поэтому не игнорируйте, а проанализируйте их – скорее всего, вас ждет неожиданное открытие.
Дева
Важно обращать внимание на любую деталь, с которой вы столкнетесь в своей профессиональной деятельности: мелочей в этот день не будет – все будет иметь значение и может "выстрелить" в любой момент.
Весы
Свободное от работы время звезды рекомендуют вам посвятить себе – точнее, своей физической форме: сходите в спортзал или на SPA-процедуры, это благоприятно отразится на вашем самочувствии и настроении.
Скорпион
Как бы ни складывалась сегодня жизненная ситуация, не стоит впадать в крайности: это не только не поможет вам разрешить существующие противоречия, но и, напротив, еще сильнее запутает вас.
Стрелец
Отсутствие взаимопонимания в отношениях с близким человеком можно устранить, просто поговорив с ним по душам: будучи озвученными, существующие проблемы окажутся не такими уж и неразрешимыми.
Козерог
Внимательно слушайте то, что будут говорить люди, находящиеся рядом с вами: случайная оговорка поможет вам понять важную вещь, которую вы никогда бы не узнали, задав прямой и конкретный вопрос.
Водолей
Если вам нужно чего-то добиться от кого-то из окружающих, сначала похвалите его и только потом высказывайте претензии: так вам удастся добиться даже большего, чем вы изначально планировали.
Рыбы
Если вам необходимо сделать кому-то из коллег или подчиненных важное замечание, лучшего времени не найти: человек не только с вниманием выслушает то, что вы ему скажете, но и найдет способ исправить положение.