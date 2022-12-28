Экономьте силы и время. Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака

Сегодня день, когда будет поступать много разной информации. Но она не вся будет правдивой и полезной. Поэтому постарайтесь экономить время, не доверяйте малознакомым людям и сосредоточьтесь на главных задачах.

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Овен

Экономьте собственную энергию — ее в этот день окажется в запасе не так много, как вам бы того хотелось, поэтому берите в работу наиболее важные дела, а те, что пока не горят, отложите на потом – как говорится, до лучших времен.

Телец

Если обстоятельства потребуют от вас быстрого решения внезапно возникшей проблемы, прислушайтесь к внутреннему голосу: разум не успеет быстро сформулировать нужные доводы, а вот интуиция не подведет.

Близнецы

Не упустите шанс проявить себя перед начальством с наилучшей стороны: например, предложите свое решение проблемы, об которую "сломали зубы" другие сотрудники – наверняка вы знаете, как это сделать.

Рак

Важно детально проанализировать неожиданный звонок о старого знакомого: в его словах может быть зашифровано послание, которое он не захотел – или побоялся – высказать напрямую: сделайте из его слов правильные выводы.

Лев

Странности в поведении близкого человека в этот день будут иметь серьезные причины, поэтому не игнорируйте, а проанализируйте их – скорее всего, вас ждет неожиданное открытие.

Дева

Важно обращать внимание на любую деталь, с которой вы столкнетесь в своей профессиональной деятельности: мелочей в этот день не будет – все будет иметь значение и может "выстрелить" в любой момент.

Весы

Свободное от работы время звезды рекомендуют вам посвятить себе – точнее, своей физической форме: сходите в спортзал или на SPA-процедуры, это благоприятно отразится на вашем самочувствии и настроении.

Скорпион

Как бы ни складывалась сегодня жизненная ситуация, не стоит впадать в крайности: это не только не поможет вам разрешить существующие противоречия, но и, напротив, еще сильнее запутает вас.

Стрелец

Отсутствие взаимопонимания в отношениях с близким человеком можно устранить, просто поговорив с ним по душам: будучи озвученными, существующие проблемы окажутся не такими уж и неразрешимыми.

Козерог

Внимательно слушайте то, что будут говорить люди, находящиеся рядом с вами: случайная оговорка поможет вам понять важную вещь, которую вы никогда бы не узнали, задав прямой и конкретный вопрос.

Водолей

Если вам нужно чего-то добиться от кого-то из окружающих, сначала похвалите его и только потом высказывайте претензии: так вам удастся добиться даже большего, чем вы изначально планировали.

Рыбы

Если вам необходимо сделать кому-то из коллег или подчиненных важное замечание, лучшего времени не найти: человек не только с вниманием выслушает то, что вы ему скажете, но и найдет способ исправить положение.

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