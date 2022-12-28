Заощаджуйте сили та час. Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків Зодіаку

Сьогодні день, коли надходитиме багато різної інформації. Але вона не вся буде правдивою та корисною. Тому постарайтеся заощаджувати час, не довіряйте малознайомим людям і зосередьтеся на головних завданнях.

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Овен

Заощаджуйте власну енергію — її в цей день виявиться в запасі не так багато, як вам би того хотілося, тому беріть у роботу найважливіші справи, а ті, що поки не горять, відкладіть на потім — як кажуть, до кращих часів.

Телець

Якщо обставини вимагатимуть від вас швидкого вирішення проблеми, що раптово виникла, прислухайтеся до внутрішнього голосу: розум не встигне швидко сформулювати потрібні докази, а ось інтуїція не підведе.

Близнюки

Не пропустіть шанс проявити себе перед керівництвом із найкращого боку: наприклад, запропонуйте своє вирішення проблеми, про яку "зламали зуби" інші співробітники – напевно, ви знаєте, як це зробити.

Рак

Важливо детально проаналізувати несподіваний дзвінок від старого знайомого: у його словах може бути зашифроване послання, яке він не схотів – чи побоявся – висловити прямо: зробіть із його слів правильні висновки.

Лев

Дива у поведінці близької людини в цей день матимуть серйозні причини, тому не ігноруйте, а проаналізуйте їх – швидше за все, на вас чекає несподіване відкриття.

Діва

Важливо звертати увагу на будь-яку деталь, з якою ви зіткнетеся у своїй професійній діяльності: дрібниць цього дня не буде – все матиме значення і може "вистрілити" будь-якої миті.

Терези

Вільний від роботи час зірки рекомендують присвятити собі – точніше, своїй фізичній формі: сходіть у спортзал або на SPA-процедури, це сприятливо позначиться на вашому самопочутті та настрої.

Скорпіон

Як би не складалася сьогодні життєва ситуація, не варто впадати в крайнощі: це не тільки не допоможе вам вирішити існуючі протиріччя, а й, навпаки, ще більше заплутає вас.

Стрілець

Відсутність взаєморозуміння у відносинах з близькою людиною можна усунути, просто поговоривши з нею до душі: озвучені, існуючі проблеми виявляться не такими вже й нерозв'язними.

Козеріг

Уважно слухайте те, що будуть говорити люди, що знаходяться поряд з вами: випадкове застереження допоможе вам зрозуміти важливу річ, яку ви ніколи не дізналися б, поставивши пряме і конкретне питання.

Водолій

Якщо вам потрібно чогось досягти від когось із оточуючих, спочатку похваліть його і тільки потім висловлюйте претензії: так вам вдасться досягти навіть більшого, ніж ви спочатку планували.

Риби

Якщо вам необхідно зробити комусь із колег чи підлеглих важливе зауваження, кращого часу не знайти: людина не тільки з увагою вислухає те, що ви їй скажете, а й знайде спосіб виправити становище.

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