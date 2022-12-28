29 декабря 2022 года - Ретроградный Меркурий. Кому надо быть осторожными в этот период

С 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года Меркурий начнет свое ретроградное движение. Астрологи предупреждают — именно в этот период происходят самые сложные ситуации и катаклизмы. И это подтверждают многие люди, у которых в такие периоды начинаются проблемы в делах, в общении и других сферах жизни. Особо осторожными в эти дни нужно быть трем знакам Зодиака.

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Дева

Девам до 29 декабря нужно успеть завершить все начатые ранее дела. Иначе они затянутся и могут привести к финансовым потерям, которые сложно будет возместить. Очень важно в течение первых трех недель после 29 декабря не подписывать никаких серьезных документов, не заключать крупные сделки, не продавать недвижимость — риск финансовых потерь никуда не исчез. В личной жизни лучше избегать серьезных разговоров, выяснять отношения и принимать важные решения также не стоит.

Весы

Весам не удастся спрятаться от воздействия ретромеркурия, поэтому лучше встретить его во всеоружии. Постарайтесь войти в этот период максимально отдохнувшим, без обид и невыясненных отношений. Если вы брали в долг деньги или наоборот одалживали их — верните или потребуйте вернуть их. Так будет лучше для всех. Постоянно будет возникать потребность что-то переделывать, поэтому запаситесь терпением. Подписание документов, поездки, крупные покупки и даже романтические свидания лучше отложить до более спокойного периода.

Водолей

Водолеев могут подстерегать неприятности, связанные с родственниками. Это могут быть напряженные разговоры о наследстве или новости о состоянии здоровья пожилых людей. Астрологи предполагают, что наиболее напряженным будет период с 9 по 19 января. Дальше ситуация будет улучшаться во всех сферах жизни. Чтобы максимально спокойно пережить этот период, наберитесь терпения и с философским спокойствием воспринимайте любую информацию.

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