29 грудня 2022 року – Ретроградний Меркурій. Кому треба бути обережним у цей період

З 29 грудня 2022 року по 18 січня 2023 року Меркурій розпочне свій ретроградний рух. Астрологи попереджають — саме в цей період відбуваються найскладніші ситуації та катаклізми. І це підтверджують багато людей, у яких в такі періоди починаються проблеми у справах, спілкуванні та інших сферах життя. Особливо обережними у ці дні треба бути трьом знакам Зодіаку.

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Діва

Дівам до 29 грудня потрібно встигнути завершити всі розпочаті раніше справи. Інакше вони затягнуться і можуть призвести до фінансових втрат, які важко відшкодувати. Дуже важливо протягом перших трьох тижнів після 29 грудня не підписувати серйозних документів, не укладати великі угоди, не продавати нерухомість — ризик фінансових втрат нікуди не зник. В особистому житті краще уникати серйозних розмов, з'ясовувати стосунки та приймати важливі рішення також не варто.

Терези

Терезам не вдасться сховатися від впливу ретромеркурію, тому краще зустріти його у всеозброєнні. Постарайтеся увійти в цей період максимально відпочившими, без образ та нез'ясованих стосунків. Якщо ви комусь позичали гроші або навпаки позичали у когось — поверніть або вимагайте повернути їх. Так буде найкраще для всіх. Постійно виникатиме потреба щось переробляти, тому запасіться терпінням. Підписання документів, поїздки, великі покупки і навіть романтичні побачення краще відкласти до спокійнішого періоду.

Водолій

Водоліїв можуть чекати неприємності, пов'язані з родичами. Це можуть бути напружені розмови про спадщину чи новини про стан здоров'я людей похилого віку. Астрологи припускають, що найбільш напруженим буде період із 9 по 19 січня. Далі ситуація покращуватиметься у всіх сферах життя. Щоб максимально спокійно пережити цей період, наберіться терпіння та з філософським спокоєм сприймайте будь-яку інформацію.

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