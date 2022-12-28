Ким Кардашьян рассказала, что ее прислуга носит особые наряды, чтобы сочетаться с ее мебелью

Телезвезда рассказала о минималистском декоре в своем особняке в Калабасасе за 60 миллионов долларов

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Ким Кардашьян рассказала в подкасте, что ее сотрудники и прислуга носят одежду только нейтральных тонов, чтобы соответствовать "дзен-декору" в ее доме за 60 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

42-летняя телезвезда призналась в подкасте IRL Энджи Мартинес, что она настолько одержима минималистичным стилем своего дома в Калабасасе, что даже ее сотрудники и прислуга должны носить особые наряды, чтобы соответствовать "дзен-декору".

Когда ее спросили, значит ли это, что вся прислуга носит одежду в нейтральных тонах, Ким это подтвердила.

"Именно так, у них есть униформа", — сказала она.

Ким призналась, что когда публикует фото своего дома за 60 миллионов долларов, то ее подписчики в соцсетях либо называют ее стиль "безумным", либо говорят, что им нравится.

"Но я люблю этот стиль", — сказала Ким.

Далее она пояснила, что у нее нет четких единых стандартов, но она дает своим сотрудникам цветовую палитру одежды, которую они могут надевать.

И разрешенные цвета это: серый, вересково-серый, черный, темно-синий, белый, кремовый, хаки.

[ + – ] Ким показала свой дом в специальном выпуске Vogue

Ким настаивала на том, что она ничего не навязывает своим сотрудникам против их воли, несмотря на требования к цвету их одежды.

"Мой дом такой дзен, поэтому я спросила, что все думают по этому поводу, и все на самом деле сказали: "Это сделало бы нашу жизнь такой легкой". И я сказала, так давайте сделаем это", — сказала она.

Ким приобрела мега-особняк в Калабасасе вместе со своим бывшим мужем Канье Уэстом за 20 миллионов долларов в 2013 году. Пять лет длился капитальный ремонт, так что въехали они туда только в 2019 году.

Ким, которая подала на развод с 45-летним рэпером в феврале 2021 года после почти семи лет брака, купила половину Канье за 20 миллионов долларов, чтобы оставить дом себе. Он подписал все документы, что сделало Ким единственной владелицей минималистичного особняка.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показывала свой офис, который поразил подписчиков очень неудобной мебелью.