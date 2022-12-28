Кім Кардаш'ян розповіла, що її прислуга носить особливе вбрання, щоб поєднуватися з її меблями

Телезірка розповіла про мінімалістичний декор у своєму маєтку в Калабасасі за 60 мільйонів доларів

Related video

Кім Кардаш'ян розповіла в подкасті, що її співробітники та прислуга носять одяг лише нейтральних тонів, щоб відповідати "дзен-декору" в її будинку за 60 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

42-річна телезірка зізналася в подкасті IRL Енджі Мартінес, що вона настільки одержима мінімалістичним стилем свого будинку в Калабасасі, що навіть її співробітники та прислуга мають носити особливе вбрання, щоб відповідати "дзен-декору".

Коли її запитали, чи це означає, що вся прислуга носить одяг у нейтральних тонах, Кім це підтвердила.

"Саме так, у них є уніформа", — сказала вона.

Кім зізналася, що коли публікує фото свого будинку за 60 мільйонів доларів, то її підписники в соцмережах або називають її стиль "божевільним", або кажуть, що їм подобається.

"Але я люблю цей стиль", — сказала Кім.

Далі вона пояснила, що вона не має чітких єдиних стандартів, але вона дає своїм співробітникам колірну палітру одягу, який вони можуть одягати.

І дозволені кольори це: сірий, вересково-сірий, чорний, темно-синій, білий, кремовий, хакі.

[ + – ] Кім показала свій будинок у спеціальному випуску Vogue

Кім наполягала на тому, що вона нічого не нав'язує своїм співробітникам проти їхньої волі, незважаючи на вимоги до кольору одягу.

"Мій дім такий дзен, тому я запитала, що всі думають щодо цього, і всі насправді сказали: "Це зробило б наше життя таким легким". І я сказала, то давайте зробимо це", — сказала вона.

Кім придбала мегамаєток у Калабасасі разом зі своїм колишнім чоловіком Каньє Вестом за 20 мільйонів доларів у 2013 році. П'ять років тривав капітальний ремонт, тож заїхали вони туди лише у 2019 році.

Кім, яка подала на розлучення із 45-річним репером у лютому 2021 року після майже семи років шлюбу, купила половину дому Каньє за 20 мільйонів доларів, щоб залишити будинок собі. Він підписав усі документи, що зробило Кім єдиною власницею мінімалістичного маєтку.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян показувала свій офіс, який вразив підписників дуже незручними меблями.