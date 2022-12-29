Счастье в личной жизни - кому повезет в Новом 2023 году? Точный прогноз астролога для всех знаков Зодиака

С 9 января 2023 года Черная Луна выходит из зодиакального Рака, что улучшает ситуацию в отношениях — могут быть решены проблемы и споры. С 23 июля по 4 сентября 2023 планета любви Венера будет двигаться по Льву в ретрофазе, что говорит о проблемах во взаимоотношениях с партнерами.

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Овен

У Овнов будет очень интересный период с января по май. Здесь и новые романтические знакомства, и неожиданные встречи, и яркие романы, и душевные свидания. Одним словом — год обещает быть очень ярким и запоминающимся. Но главное, что принесет 2023 год — Овны встретят человека, с которым создадут семью и заведут детей.

Телец

Тельцов ждут незабываемые приключения в новом году. Звезды не обещают им серьезных отношений или официального бракосочетания, но романтические свидания и легкий флирт — гарантированы. Свободные Тельцы могут найти себе постоянного сексуального партнера, а те, у кого уже есть отношения — выйдут на новый уровень.

Близнецы

Для Близнецов Год Черного Водяного кролика принесет много приятных сюрпризов — те, кто ищет серьезных отношений — найдут их, а любители веселья и свободы будут наслаждаться обществом новых друзей. Легкость, взаимность, романтичность и настоящая радость от отношений будут переполнять сердца Близнецов весь год.

Рак

Стрелы Амура попадут в сердца свободных Раков летом 2023 года. И это будут как раз те отношения, о которых представители этого знака давно мечтали. У свободных Раков есть все шансы обрести счастливую семью, а те, кто не планирует связывать себя узами брака, смогут просто приятно проводить время с избранниками, наслаждаясь взаимностью чувств.

Лев

Свободные Львы и Львицы будут искать себе постоянные отношения и стабильного партнера, а те, кто сейчас состоит в отношениях, захотят разнообразить их экспериментами в постели. Астрологи говорят, что у Львов не будет в личной жизни неожиданных поворотов судьбы — все будет планомерно, стабильно и предсказуемо.

Дева

У Дев есть все шансы укрепить уже существующие отношения с партнером, выйти на новый уровень близости. Новый 2023 год будет удачным для того, чтобы обсудить с партнером все свои тайные желания и воплотить их в жизнь. Не стоит стесняться и переживать. Важно открыто и уверенно говорить о том, что хочется.

Весы

Весы будут в поиске своего партнера практически весь год и этот поиск увенчается успехом. Свободные Весы не только могут вступить в брак, но и завести детей. Семейные Весы будут весь год наслаждаться уютом и гармонией в доме.

Скорпион

Астрологи прогнозируют этому знаку Зодиака интимную близость с человеком, который им давно и хорошо знаком, но раньше был в статусе друга или подруги. Вас ждут новые романтические приключения.

Стрелец

В год Кролика астрологи пророчат Стрельцам стремительное развитие отношений в сексуальном плане. Звезды советуют Стрельцам, которые находятся в браке, дать своему партнеру немного свободы и прислушаться к его пожеланиям.

Козерог

У Козерогов Новый год будет наполнен радостью от сексуального и душевного контакта со своим партнером. Чувство влюбленности не покинет их весь год и перерастет в нечто большее, что способно держать людей вместе всю жизнь.

Водолей

Ярких романтических переживаний у Водолеев в этом году не будет. Они отдадут предпочтение сексуальным связям без обязательств. Впрочем, чем закончатся такие отношения — решать только Водолеям.

Рыбы

Ситуация в личной жизни Рыб сейчас не очень радужная, но в конце весны или начале лета они отправятся на отдых, где со своей второй половинкой смогут исправить все проблемы. Свободные Рыбы будут искать и найдут того или ту, кого ищут.

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