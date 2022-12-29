Щастя в особистому житті – кому пощастить у Новому 2023 році? Точний прогноз астролога для всіх знаків Зодіаку

З 9 січня 2023 року Чорний Місяць виходить із зодіакального Раку, що покращує ситуацію у відносинах — можуть бути вирішені проблеми та суперечки. З 23 липня по 4 вересня 2023 року планета кохання Венера рухатиметься Левом у ретрофазі, що говорить про проблеми у взаєминах з партнерами.

Related video

Овен

В Овнів буде дуже цікавий період із січня до травня. Тут і нові романтичні знайомства, і несподівані зустрічі, яскраві романи і душевні побачення. Одним словом — рік обіцяє бути дуже яскравим і таким, що запам'ятовується. Але головне, що принесе 2023 — Овни зустрінуть людину, з якою створять сім'ю і заведуть дітей.

Телець

На тельців чекають незабутні пригоди в новому році. Зірки не обіцяють їм серйозних стосунків чи офіційного одруження, але романтичні побачення та легкий флірт – гарантовані. Вільні Тельці можуть знайти собі постійного сексуального партнера, а ті, хто вже має стосунки — вийдуть на новий рівень.

Близнюки

Для Близнюків Рік Чорного Водяного кролика принесе багато приємних сюрпризів – ті, хто шукає серйозних стосунків – знайдуть їх, а любителі веселощів та свободи насолоджуватимуться суспільством нових друзів. Легкість, взаємність, романтичність і справжня радість від стосунків переповнюватимуть серця Близнюків весь рік.

Рак

Стріли Амура потраплять у серця вільних Раків улітку 2023 року. І це будуть саме ті стосунки, про які представники цього знаку давно мріяли. У вільних Раків є всі шанси набути щасливу родину, а ті, хто не планує вступати у шлюб, зможуть просто приємно проводити час із обранцями, насолоджуючись взаємністю почуттів.

Лев

Вільні Леви шукатимуть собі постійні стосунки та стабільного партнера, а ті, хто зараз перебуває у стосунках, захочуть урізноманітнити їх експериментами у ліжку. Астрологи кажуть, що Льви не матимуть в особистому житті несподіваних поворотів долі — все буде планомірно, стабільно та передбачувано.

Діва

Діви мають всі шанси зміцнити вже існуючі відносини з партнером, вийти на новий рівень близькості. Новий 2023 буде вдалим для того, щоб обговорити з партнером всі свої таємні бажання і втілити їх у життя. Не варто соромитися та переживати. Важливо відкрито та впевнено говорити про те, що хочеться.

Терези

Терези будуть у пошуку свого партнера практично весь рік і цей пошук увінчається успіхом. Вільні Терези не тільки можуть одружитися, а й завести дітей. Сімейні Терези весь рік насолоджуватимуться затишком і гармонією в будинку.

Скорпіон

Астрологи прогнозують цьому знаку Зодіаку інтимну близькість із людиною, яка їм давно й добре знайома, але раніше була у статусі друга чи подруги. На вас чекають нові романтичні пригоди.

Стрілець

У рік Кролика астрологи пророкують Стрільцям стрімкий розвиток відносин у сексуальному плані. Зірки радять Стрільцям, які перебувають у шлюбі, дати своєму партнеру трохи свободи та прислухатися до його побажань.

Козеріг

У Козерогів Новий рік буде наповнений радістю від сексуального та душевного контакту зі своїм партнером. Почуття закоханості не залишить їх весь рік і переросте на щось більше, що здатне тримати людей разом усе життя.

Водолій

Яскравих романтичних переживань у Водоліїв цього року не буде. Вони віддадуть перевагу сексуальним зв'язкам без зобов'язань. Втім, чим закінчаться такі стосунки — вирішувати лише Водоліям.

Риби

Ситуація в особистому житті Риб зараз не дуже різнокольорова, але в кінці весни чи на початку літа вони вирушать на відпочинок, де зі своєю другою половинкою зможуть виправити всі проблеми. Вільні Риби шукатимуть і знайдуть того чи ту, кого шукають.

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ