30 декабря 2022 года: пророка Даниила - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя игнорировать просьбы о помощи и повышать голос.
Что случилось в этот день
Сегодня православная церковь чтит память памяти пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила. Они попали в плен после разрушения храма вавилонским царем Навуходоносором, который приказал научить их халдейской премудрости и воспитать при своем дворе. Но юноши не отверглись от своей веры, продолжали нести покаяние Господу и вели скромный образ жизни, питаясь лишь водой и овощами.
Что нельзя делать 26 декабря:
- игнорировать просьбы и помощи;
- ссорится и повышать голос;
- поддаваться на соблазн вредных привычек;
- избавлятся от живности в доме или квартире;
- стричь волосы после обеда.
Народные приметы и поверья:
- солнечное утро — к сильным морозам вскоре;
- низко летают птицы — ждите дождь или мокрый снег;
- дымка над луной — к облачной погоде;
- туман сулит дождливый январь;
- если сегодня иней, то через неделю будет тепло.
День ангела празднуют:
Антон, Ариан, Макар, Тимон, Лев, Зотика, Ярина, Феодора, Федора, Онисия, Ирина, Орина.
Родились сегодня:
1865 год – английский писатель, поэт и новелист Редьярд Киплинг (автора "Книги джунглей")
1974 год – украинская актриса театра и кино Ирма Витовская;
А также в этот день:
- 1991 — открыты станции Киевского метрополитена "Дружбы народов" и "Выдубичи".
- 1999 год – Конституционный Суд Украины признает наказание в виде смертной казни — неконституционным.