30 декабря 2022 года: пророка Даниила - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя игнорировать просьбы о помощи и повышать голос.

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Что случилось в этот день

Сегодня православная церковь чтит память памяти пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила. Они попали в плен после разрушения храма вавилонским царем Навуходоносором, который приказал научить их халдейской премудрости и воспитать при своем дворе. Но юноши не отверглись от своей веры, продолжали нести покаяние Господу и вели скромный образ жизни, питаясь лишь водой и овощами.

Что нельзя делать 26 декабря:

игнорировать просьбы и помощи;

ссорится и повышать голос;

поддаваться на соблазн вредных привычек;

избавлятся от живности в доме или квартире;

стричь волосы после обеда.

Народные приметы и поверья:

солнечное утро — к сильным морозам вскоре;

низко летают птицы — ждите дождь или мокрый снег;

дымка над луной — к облачной погоде;

туман сулит дождливый январь;

если сегодня иней, то через неделю будет тепло.

День ангела празднуют:

Антон, Ариан, Макар, Тимон, Лев, Зотика, Ярина, Феодора, Федора, Онисия, Ирина, Орина.

Родились сегодня:

1865 год – английский писатель, поэт и новелист Редьярд Киплинг (автора "Книги джунглей")

1974 год – украинская актриса театра и кино Ирма Витовская;

А также в этот день: