"Мой путь состоял из системных вызовов себе". Юрий Кручин, мастер гвоздестояния №1 в Украине, о том, как гвозди могут изменить жизнь

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Юрий Кручин – коуч, тренер по эмоциональному и духовному интеллекту, специалист по расстановкам и работе с подсознанием. В раннем детстве смерть самого близкого человека привела его к поискам смысла жизни. Это побудило в нем желание изучать скрытые законы подсознания, силы мысли, принципов работы Вселенной, развития эмоционального интеллекта и системных расстановок.

По сей день Юрий учится практически каждый день и много инвестирует в свое самообразование. Сегодня он рассказывает о своем пути и о том, как использовать гвоздестояние для своего духовного роста.

Как гвоздестояние пришло в мою жизнь

Почему в жизни так происходит? Это первый вопрос, который пробудил меня после смерти мамы. Я начал искать ответы в астрологии, психологии и эзотерике. Обучался у лучших мастеров в мире, многие из которых – наши! Потом я поднялся на свою первую вершину – Монблан. После нее в течение недели решил вопрос, который не мог решить на протяжении года. Тогда я понял силу осознанного роста и выхода из зоны комфорта.

Я жадно искал самые быстрые трансформации, бегал марафоны, преодолел одно из самых сложных соревнований в мире IRONMAN. Потом опять делал восхождения в горы: Килиманджаро, Аконкагуа, Казбек и Арарат. Пространство постоянно вело меня через знаки, и так ко мне пришли гвозди. Я начал становится на них каждый день и стал замечать, как очень многое меняется в лучшую сторону в разных сферах моей жизни. И тогда начал кричать про это другим. Так я создал самые масштабные Церемонии в Украине. Я мультиплицировал доску Садху у нас в стране, поставил больше 1000 человек на гвозди, а сейчас организовал профильное обучение не только для тех, кто хочет сам встать, а й для тех, кто готов нести в мир эту идеологию и стать проводником для других.

"Не важно как тяжело сейчас, однажды ты оглянешься назад, и поймешь как этот период изменил твою жизнь к лучшему"

Война застала меня в другой стране, и здесь я познакомился с самой древней и опасной тибетской техникой – темным ретритом. Я пошел на 7 суток на свидания с самим собой в тотальной темноте и тишине, на встречу со всеми своими страхами и демонами. Было непросто, но наградой для меня стало открытие своего внутреннего мастера.

Сейчас в мире происходит смена старой эпохи. Это всегда стресс для людей, поскольку умирают старые привязки внутри. Первый импульс был вирус, второй – война. Большинство из нас чувствует безысходность, потерю ориентиров, слетают опоры во всех сферах. Это нормально, поскольку новое рождение так и происходит. Нужно прожить этот этап, но именно прожить, а не захлопнутся в нем.

Самое важное – это найти тот рычаг, который будет помогать не застревать, переключаться и слышать свой внутренний голос. Для меня этот рычаг – гвоздестояние.

Когда мы становимся на доску, мы автоматически выводим себя из привычной зоны комфорта, расширяется наш потенциал. Соответственно расширяется и наш объем энергии, которую мы готовы принять, а объем энергии – это реализация наших желаний: это наши финансовые цели, отношения, самореализация, здоровье.

Но замечу, что наше сознание не пустит на доску, если мы не поймем для чего нам это делать. Поэтому очень важно сформировать запрос-намерение. Как правило, это то, чего в жизни не хватает, чтобы вы стали счастливее.

"Ничто никогда не уйдет, пока оно нас не научит тому, что нам важно знать"

Гвоздестояние – древняя практика медитации, расслабления и познания себя, укрепляющая дух и заряжающая тело энергией, которая берет свое начало з древней Индии. В современном мире, среди безумного ритма, стрессов и напряжения эта практика является проверенным и эффективным методом улучшения как психоэмоционального, так и физического состояния.

Гвоздестояние полностью безопасно за счет того, что гвозди находятся на одном расстоянии друг от друга и на одной высоте. Когда мы становимся на них, то у нас очень сильно перезагружаются все системы органов. Любая непрожитая и подавленная эмоция никуда не уходит, она застревает в нас, пока мы ее не осознаем и не проживем. Я уверен, что лучше отпустить и проработать это через гвозди, чем потом в жизни постоянно притягивать неосознанный стресс.

В темные времена хорошо видно светлых людей!

Мой путь состоял из системных вызовов себе. Годы обучений, иногда я не до конца понимал зачем, а просто шел по отклику души. И однажды все начало складываться в единый пазл.

Сегодняшнее время требует пробуждения всё большего количества проводников, иначе войны будут повторяться каждое поколение, ведь они проекция наших внутренних миров.

Я бы мог и дальше продолжать проводить самые массовые церемонии гвоздестояния в Украине, но гораздо больше дам ценности, если передам это тем, кто к этому готов. Потому что, чем больше людей станет на гвозди, тем быстрее и стабильнее будет мир, как бы это странно ни казалось. Ведь этот мир, в первую очередь, рождается в ДНК каждого человека по отдельности.

Чтобы стать проводником или мастером важно лишь желание и действия. В момент взятия на себя ответственности проводник становится очень выгоден этому миру, пространство начинает его вести и поощрять. Знаю по себе за 10 лет пути.

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