"Мій шлях складався із системних викликів собі". Юрій Кручин, майстер цвяхостояння № 1 в Україні, про те, як цвяхи можуть змінити життя

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Юрій Кручин — коуч, тренер з емоційного та духовного інтелекту, фахівець із розстановок та роботи з підсвідомістю. У ранньому дитинстві смерть найближчої людини призвела його до пошуків сенсу життя. Це спонукало його вивчати приховані закони підсвідомості, сили думки, принципів роботи Всесвіту, розвитку емоційного інтелекту та системних розстановок.

До цього дня Юрій навчається практично щодня і багато інвестує у свою самоосвіту. Сьогодні він розповідає про свій шлях і про те, як використовувати цвяхи для свого духовного зростання.

Як цвяхостояння прийшло в моє життя

Чому в житті так відбувається? Це перше запитання, яке пробудило мене після смерті мами. Я почав шукати відповіді в астрології, психології та езотериці. Навчався в найкращих майстрів у світі, багато яких — наші. Потім я піднявся на свою першу вершину — Монблан. Після неї протягом тижня розвʼязав питання, яке не міг вирішити упродовж року. Тоді я зрозумів силу усвідомленого зростання та виходу із зони комфорту.

Я жадібно шукав найшвидші трансформації, бігав марафони, подолав одне із найскладніших змагань у світі IRONMAN. Потім знову робив сходження в гори: Кіліманджаро, Аконкагуа, Казбек та Арарат. Простір постійно вів мене через знаки, і так до мене прийшли цвяхи. Я почав ставати на них щодня і помітив, як багато змінюється на краще в різних сферах мого життя. Тоді почав кричати про це іншим — так я створив наймасштабніші Церемонії в Україні. Я мультиплікував дошку Садху в нашій країні, поставив понад 1000 людей на цвяхи, а зараз організував профільне навчання не тільки для тих, хто сам хоче стати, а і для тих, хто готовий нести у світ цю ідеологію та стати провідником для інших.

"Не важливо як важко зараз, якось ти озирнешся назад, і зрозумієш, як цей період змінив твоє життя на краще"

Війна застала мене в іншій країні, і тут я познайомився з найдавнішою і найнебезпечнішою технікою Тибету — темним ретритом. Я пішов на 7 діб побачення із самим собою в тотальній темряві та тиші, на зустріч з усіма своїми страхами та демонами. Було непросто, але нагородою для мене стало відкриття власного внутрішнього майстра.

Нині у світі відбувається зміна старої епохи. Це завжди стрес для людей, оскільки усередині помирають старі прив’язки. Перший імпульс був вірус, другий — війна. Більшість із нас відчуває безвихідь, втрату орієнтирів, злітають опори у всіх сферах. Це нормально, оскільки нове народження так і відбувається. Потрібно прожити цей етап, але саме прожити, а не зачинитися в ньому.

Найважливіше — це знайти той важіль, який допомагатиме не застрягати, перемикатися та чути свій внутрішній голос. Для мене цей важіль — цвяхостояння.

Коли ми стаємо на дошку, ми автоматично виводимо себе зі звичної зони комфорту, розширюється наш потенціал. Відповідно, розширюється і наш обсяг енергії, яку ми готові прийняти, а обсяг енергії — це реалізація наших бажань: це наші фінансові цілі, відносини, самореалізація, здоров’я.

Але зауважу, що наша свідомість не пустить нас на дошку, якщо ми не зрозуміємо, для чого нам це робити. Тому дуже важливо сформувати запит-намір. Як правило, це те, чого в житті не вистачає, щоб ви стали щасливішими.

"Ніщо ніколи не піде, поки воно нас не навчить того, що нам важливо знати"

Цвяхостояння — давня практика медитації, розслаблення і пізнання себе, що зміцнює дух і заряджає тіло енергією, яка бере свій початок із давньої Індії. У сучасному світі серед божевільного ритму, стресів та напруги ця практика є перевіреним та ефективним методом покращення як психоемоційного, так і фізичного стану.

Цвяхостояння повністю безпечне завдяки тому, що цвяхи розташовуються на одній відстані один від одного й на одній висоті. Коли ми стаємо на них, то в нас перезавантажуються всі системи органів. Будь-яка непрожита і пригнічена емоція нікуди не йде, вона застрягає в нас, поки ми її не усвідомимо й не проживемо. Я впевнений, що краще це відпустити та пропрацювати через цвяхи, ніж потім у житті постійно притягувати неусвідомлений стрес.

У темні часи добре видно світлих людей!

Мій шлях складався із системних викликів собі. Роки навчань, іноді я не до кінця розумів навіщо, а просто йшов за покликом душі. Й одного разу все почало складатися в єдиний пазл.

Сьогоднішній час вимагає пробудження все більшої кількості провідників, інакше війни повторюватимуться кожне покоління, адже вони є проєкцією наших внутрішніх світів.

Я міг би й надалі проводити наймасовіші церемонії цвяхостояння в Україні, але набагато більше дам цінності, якщо передам це тим, хто до цього готовий. Бо чим більше людей стане на цвяхи, тим швидшим і стабільнішим буде світ, хоч би як це дивно не здавалося. Адже цей світ насамперед народжується в ДНК кожної людини окремо.

Щоб стати провідником чи майстром важливим є лише бажання та дії. У момент взяття на себе відповідальності провідник стає дуже вигідним для цього світу, простір починає його вести та заохочувати. Знаю із власного досвіду за 10 років шляху.

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