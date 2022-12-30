Не только за столом: как еще встретить Новый год

Во многих семьях есть традиция собираться в новогоднюю ночь за большим столом, смотреть поздравление Президента и угощаться праздничными блюдами. Это чудесный обычай, но если в этом году вы желаете внести немного разнообразия в празднование, то вот вам несколько идей.

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Ночь кино

Застолье можно заменить на пиццу и легкие закуски, а нарядные образы — на пижамы. В центре комнаты поставить телевизор или организовать экран на стене с помощью проектора, все украсить гирляндами, но пол поместить матрас со множеством теплых одеял и пледов, зажечь свечи и подготовить список нетипичных новогодних фильмов. Конечно, в полночь стоит выпить шампанского и посмотреть обращение Президента, а вот сразу после этого можно в уюте и спокойствии провести новогоднюю ночь за просмотром фильмов.

Костюмированная вечеринка

Чтобы ночь была ярче, а фотографии и воспоминания были незабываемыми, вы можете попросить всех гостей придерживаться дресс-кода: это могут быть образы с культового кино, какой-то эпохи или просто все должны быть одеты в одном цвете. Продумайте также декор помещения и соответствующую музыку и обязательно снимайте на видео появление каждого — незабываемые эмоции гарантированы.

Вечер воспоминаний

Также можете сделать вечеринку, на которую гости должны подготовить презентацию с самыми яркими моментами за этот год, ведь он хоть и был непростым, но очень важно вспоминать ценные моменты благодарить судьбу за них. За качество презентаций пускай никто не переживает — чем проще это будет выглядеть, тем веселей будет. Вечер приятных итогов уходящего года может стать хорошей традицией.