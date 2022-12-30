Не лише за столом: як ще зустріти Новий рік

У багатьох сім'ях є традиція збиратися у новорічну ніч за великим столом, дивитися привітання Президента та пригощатися святковими стравами. Це чудовий звичай, але якщо цього року ви бажаєте внести трохи різноманітності у святкування, ось вам кілька ідей.

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Ніч кіно

Застілля можна замінити на піцу і легкі закуски, а ошатні образи — на піжами. У центрі кімнати поставити телевізор або організувати екран на стіні за допомогою проектора, все прикрасити гірляндами, на підлогу помістити матрац із безліччю теплих ковдр та пледів, запалити свічки та підготувати список нетипових новорічних фільмів. Звісно, опівночі варто випити шампанського та подивитися звернення Президента, а от одразу після цього можна у затишку та спокої провести новорічну ніч за переглядом фільмів.

Костюмована вечірка

Щоб ніч була яскравішою, а фотографії та спогади були незабутніми, ви можете попросити всіх гостей дотримуватися дрес-коду: це можуть бути образи з культового кіно, якоїсь епохи чи просто всі мають бути одягнені в одному кольорі. Продумайте також декор приміщення і відповідну музику, обов'язково знімайте на відео появу кожного – незабутні емоції гарантовані.

Вечір спогадів

Також можете зробити вечірку, на яку гості мають підготувати презентацію з найяскравішими моментами за цей рік, адже він хоч і був непростим, але дуже важливо згадувати цінні моменти, дякувати долі за них. За якість презентацій нехай ніхто не переживає – чим простіше це буде виглядати, тим веселіше буде. Вечір приємних підсумків року, що минає, може стати гарною традицією.