Гоните от себя тревоги. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 декабря 2022 года

Сегодня — последний год уходящего года и он обещает много положительных эмоций. Впрочем, звезды настоятельно рекомендуют проявлять осторожность и избегать столкновения с силами зла, которые сегодня также активизируются.

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Овен

Сегодня вы можете сильнее обычного переживать из-за чего-то, вероятней всего эти волнения будут спровоцированы какими-то бытовыми неурядицами, поэтому постарайтесь не придавать этому значения и не поддаваться на эмоции.

Телец

У Тельцов последняя пятница года будет очень загружена, возможность отдохнуть и расслабится появится только к вечеру — отличный повод выпить бокал вина.

Близнецы

Сегодня звезды предрекают Близнецам очень много общения с людьми, которое может утомить вас под конец дня, но оно все же будет плодотворным и вы останетесь довольны.

Рак

Сегодня Ракам нужно быть более сдержанными и не бросаться резкими высказываниями, особенно в сторону друзей или коллег. Вас могут не так понять, что запросто может стать причиной конфликта.

Лев

Львы могут испытывать стресс из-за отмены запланированных событий. Но судьба не обделила вас, а подготовила что-то взамен, только нужно немного подождать.

Дева

Девам важно обратить внимание на свое здоровье. Возможно, стоит начать делать зарядку по утрам или обратиться к врачу, если вас что-то беспокоило. Так вы обезопасите себя от лишних хлопот в будущем.

Весы

Постарайтесь сегодня быть собранными и дисциплинированными — есть риск опоздать на какое-то важное мероприятие, транспорт или деловую встречу.

Скорпион

У вас начинается белая полоса и уже в ближайшем времени решится проблема, над решением которой вы безрезультатно работали длительный период времени.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит проявит себя с выгодной стороны перед руководством, коллегами или друзьями. Для этого звезды призывают обдумывать каждый свой поступок и высказывания — это может спасти вас.

Козерог

Козерогам сегодня звезды предрекают теплую встречу с давним знакомым. Уделите время этому человеку и вы не пожалеете об этом времяпрепровождении.

Водолей

Водолеям нужно задуматься о будущем. Напишите планы на предстоящий год, распланируйте свой бюджет и продумайте план действий в случае разных неожиданных жизненных ситуаций.

Рыбы

Рыбам сегодня нужно хорошенько подумать, прежде чем говорить что-то на эмоциях, чтобы взболтнуть ничего личного. Иначе последствия в виде обиды близких людей не заждутся.

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