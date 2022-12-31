Женіть від себе тривоги. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 грудня 2022 року

Сьогодні — останній день року, що минає, і він обіцяє багато позитивних емоцій. Втім, зірки наполегливо рекомендують виявляти обережність та уникати зіткнення з силами зла, які сьогодні також активізуються.

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Овен

Сьогодні ви можете сильніше ніж зазвичай переживати через щось, найімовірніше ці хвилювання спровокують якісь побутові негаразди, тому постарайтеся не надавати цьому значення і не піддаватися на емоції.

Телець

У Тельців остання п'ятниця року буде дуже завантажена, можливість відпочити і розслабиться з'явиться лише надвечір — чудова нагода випити келих вина.

Близнюки

Сьогодні зірки пророкують Близнюкам дуже багато спілкування з людьми, яке може втомити вас під кінець дня, але воно все ж таки буде плідним і ви залишитеся задоволені.

Рак

Сьогодні Ракам потрібно бути стриманішими та не кидатися різкими висловлюваннями, особливо у бік друзів чи колег. Вас можуть не так зрозуміти, що може стати причиною конфлікту.

Лев

Леви можуть відчувати стрес через скасування запланованих подій. Але доля не обділила вас, а підготувала щось натомість, тільки треба трохи зачекати.

Діва

Дівам важливо звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, варто почати робити зарядку вранці або звернутися до лікаря, якщо вас щось турбувало. Так ви убезпечите себе від зайвого клопоту в майбутньому.

Терези

Постарайтеся сьогодні бути зібраними та дисциплінованими — є ризик запізнитись на якийсь важливий захід, транспорт чи ділову зустріч.

Скорпіон

У вас починається біла смуга і вже найближчим часом розв'яжеться проблема, над розв'язанням якої ви безрезультатно працювали тривалий час.

Стрілець

Стрільцям сьогодні варто виявити себе з вигідного боку перед керівництвом, колегами чи друзями. Для цього зірки закликають обмірковувати кожен свій вчинок та висловлювання — це може врятувати вас.

Козеріг

Козерогам сьогодні зірки пророкують теплу зустріч із давнім знайомим. Приділіть час цій людині і ви не пошкодуєте про це дозвілля.

Водолій

Водоліям потрібно задуматися про майбутнє. Напишіть плани на наступний рік, розплануйте свій бюджет та продумайте план дій у разі різних несподіваних життєвих ситуацій.

Риби

Рибам сьогодні потрібно добре подумати, перш ніж говорити щось на емоціях, щоб бовтнути нічого особистого. Інакше наслідки як образи близьких людей не зачекаються.

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