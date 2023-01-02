Идеально для зимних вечеров. Топ-5 милых фильмов для семейного просмотра.

Праздничное настроение будет продолжаться весь январь, а значит, самое время сделать глинтвейн и устроить кинопросмотр.

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Пришел Новый год 2023, но это не значит, что праздничное настроение прошло. Напротив, самое время устраивать себе киносеансы по вечерам с горячим глинтвейном и имбирными пряниками.

Идеально к атмосфере зимних вечеров подойдут фильмы из подборки Фокуса. Обязательно и вне конкурса в список входят "Неспящие в Сиэтле", "Реальная любовь" и, конечно "День сурка". Потому что в них есть юмор, история любви и чудеса на фоне зимних пейзажей. А уже потом можно воспользоваться нашей подборкой топ-5 фильмов для зимнего просмотра.

Восемь женщин (2002)

[ + – ] Трейлер фильма "Восемь женщин"

Комедия Франсуа Озона с исключительным актерским составом. Присутствуют блистательная Катрин Денев, Изабель Юппер и Фанни Ардан. Действие фильма происходит под Рождество в 1950-е. В особняке находят мертвым Марселя, главу семьи. И когда восемь собравшихся в особняке женщин обнаруживают, что телефонные провода обрезаны, а автомобиль испорчен, они понимают, что убийство совершил кто-то из них.

Подарки к Рождеству (1997)

[ + – ] Сцена из фильма "Подарки к Рождеству"

Это малоизвестный фильм The Christmas List, который был показан сразу по телефидению, на телеканале The Family Channel. Главную роль в нем исполнила Мими Роджерс, первая жена Тома Круза. Она играет консультанта в парфюмерном отделе, которая помогает подобрать мальчику Дэнни духи, которыми пользовалась его покойная мать. И запускает цепочку событий, которые приводят к концовке в духе Рождества: сказочной и счастливой.

Поменяться местами (1983)

[ + – ] Сцена из фильма "Поменяться местами"

Комедия с участием Эдди Мерфи и Дэна Эйкройда. Привычная жизнь успешного бизнесмена Луиса Уинтропа, его роль исполняет Эйкройд, который возглавляет финансовую корпорацию на Уолл-стрит, меняется, когда два его шефа – братья Дьюк, решают заключить пари. Один из них сказал, что справиться с компанией сможет любой болван. Так что Уинтропа меняют на уличного мошенника Билли. Но братьев Дью ждет сюрприз.

Николь (2019)

[ + – ] Трейлер фильма "Николь"

Рождественская сказка о женском воплощении Санты-Клауса. Дочь Санты по имени Николь всю свою жизнь мастерила игрушки на Северном полюсе и мечтала увидеть реальный мир. Такой случай ей предоставляется, когда ее отец уходит на пенсию, а ее старший брат внезапно заболевает. Главную роль исполнила Анна Кендрик.

Пара на праздники (2020)

[ + – ] Трейлер фильма "Пара на праздники"

Фильм вышел на Netflix, главные роли в нем исполняют Эмма Робертс и Люк Брейси. Их героев достают родные, потому что они ни с кем не встречаются. И они решают стать "друзьями на час" на всех праздниках, чтобы от них отстали. Но, как водится в романтичных комедиях, они начинают испытывать романтичные чувства друг к другу.