Ідеально для зимових вечорів. Топ 5 милих фільмів для сімейного перегляду

Святковий настрій триватиме весь січень, отже, саме час зробити глінтвейн і влаштувати кіноперегляд.

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Настав Новий рік 2023, але це не означає, що святковий настрій минув. Навпаки, саме час влаштовувати собі кіносеанси вечорами з гарячим глінтвейном та імбирними пряниками.

Ідеально до атмосфери зимових вечорів підійдуть фільми з добірки Фокусу. Обов'язково й поза конкурсом до списку входять "Неспячі в Сієтлі", "Реальне кохання" та, звичайно, "День бабака". Тому що в них є гумор, історія кохання й дива на тлі зимових краєвидів. А вже потім можна скористатися нашою добіркою топ 5 фільмів для зимового перегляду.

Вісім жінок (2002)

[ + – ] Трейлери фильму "Вісім жінок"

Комедія Франсуа Озона з винятковим акторським складом. Є блискуча Катрін Денев, Ізабель Юппер і Фанні Ардан. Дія фільму відбувається під Різдво в 1950-ті. У маєтку знаходять мертвим Марселя, главу сім'ї. І коли вісім жінок, які зібралися в маєтку, виявляють, що телефонні дроти обрізані, а автомобіль зіпсований, вони розуміють, що вбивство скоїв хтось із них.

Подарунки до Різдва (1997)

[ + – ] Сцена з фільму "Подарунки до Різдва"

Це маловідомий фільм The Christmas List, який був показаний одразу за допомогою телефіденції на телеканалі The Family Channel. Головну роль у ньому виконала Мімі Роджерс, перша дружина Тома Круза. Вона грає консультантку в парфумерному відділі, яка допомагає підібрати хлопчику Денні парфуми, якими користувалася його покійна мати. І запускає ланцюжок подій, які призводять до кінцівки в дусі Різдва — казкового та щасливого.

Помінятися місцями (1983)

[ + – ] Сцена з фільму "Помінятися місцями"

Комедія за участю Едді Мерфі й Дена Ейкройда. Звичне життя успішного бізнесмена Луїса Вінтропа, його роль виконує Ейкройд, який очолює фінансову корпорацію на Волл-стрит, змінюється, коли два його шефи — брати Дьюк — вирішують укласти парі. Один із них сказав, що впоратися з компанією зможе будь-який дурень. Так що Вінтропа міняють на вуличного шахрая Біллі. Але на братів Дьюк чекає сюрприз.

Ніколь (2019)

[ + – ] Трейлер фільму "Ніколь"

Різдвяна казка про жіноче втілення Санти-Клауса. Дочка Санти на ім'я Ніколь усе своє життя майструвала іграшки на Північному полюсі та мріяла побачити реальний світ. Такий випадок їй надається, коли її батько йде на пенсію, а її старший брат раптово занедужує. Головну роль виконала Анна Кендрік.

Пара на свята (2020)

[ + – ] Трейлер фільму "Пара на свята"

Фільм вийшов на Netflix, головні ролі в ньому виконують Емма Робертс і Люк Брейсі. Їхніх героїв дістають рідні, бо вони ні з ким не зустрічаються. І вони вирішують стати "друзями на годину" на всіх святах, щоби від них відстали. Але, як водиться в романтичних комедіях, вони починають відчувати романтичні почуття одне до одного.