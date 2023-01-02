Ідеально для зимових вечорів. Топ 5 милих фільмів для сімейного перегляду
Святковий настрій триватиме весь січень, отже, саме час зробити глінтвейн і влаштувати кіноперегляд.
Настав Новий рік 2023, але це не означає, що святковий настрій минув. Навпаки, саме час влаштовувати собі кіносеанси вечорами з гарячим глінтвейном та імбирними пряниками.
Ідеально до атмосфери зимових вечорів підійдуть фільми з добірки Фокусу. Обов'язково й поза конкурсом до списку входять "Неспячі в Сієтлі", "Реальне кохання" та, звичайно, "День бабака". Тому що в них є гумор, історія кохання й дива на тлі зимових краєвидів. А вже потім можна скористатися нашою добіркою топ 5 фільмів для зимового перегляду.
Вісім жінок (2002)
Комедія Франсуа Озона з винятковим акторським складом. Є блискуча Катрін Денев, Ізабель Юппер і Фанні Ардан. Дія фільму відбувається під Різдво в 1950-ті. У маєтку знаходять мертвим Марселя, главу сім'ї. І коли вісім жінок, які зібралися в маєтку, виявляють, що телефонні дроти обрізані, а автомобіль зіпсований, вони розуміють, що вбивство скоїв хтось із них.
Подарунки до Різдва (1997)
Це маловідомий фільм The Christmas List, який був показаний одразу за допомогою телефіденції на телеканалі The Family Channel. Головну роль у ньому виконала Мімі Роджерс, перша дружина Тома Круза. Вона грає консультантку в парфумерному відділі, яка допомагає підібрати хлопчику Денні парфуми, якими користувалася його покійна мати. І запускає ланцюжок подій, які призводять до кінцівки в дусі Різдва — казкового та щасливого.
Помінятися місцями (1983)
Комедія за участю Едді Мерфі й Дена Ейкройда. Звичне життя успішного бізнесмена Луїса Вінтропа, його роль виконує Ейкройд, який очолює фінансову корпорацію на Волл-стрит, змінюється, коли два його шефи — брати Дьюк — вирішують укласти парі. Один із них сказав, що впоратися з компанією зможе будь-який дурень. Так що Вінтропа міняють на вуличного шахрая Біллі. Але на братів Дьюк чекає сюрприз.
Ніколь (2019)
Різдвяна казка про жіноче втілення Санти-Клауса. Дочка Санти на ім'я Ніколь усе своє життя майструвала іграшки на Північному полюсі та мріяла побачити реальний світ. Такий випадок їй надається, коли її батько йде на пенсію, а її старший брат раптово занедужує. Головну роль виконала Анна Кендрік.
Пара на свята (2020)
Фільм вийшов на Netflix, головні ролі в ньому виконують Емма Робертс і Люк Брейсі. Їхніх героїв дістають рідні, бо вони ні з ким не зустрічаються. І вони вирішують стати "друзями на годину" на всіх святах, щоби від них відстали. Але, як водиться в романтичних комедіях, вони починають відчувати романтичні почуття одне до одного.