Счастливчики этой недели - астрологи назвали три знака Зодиака, которым будет сопутствовать удача до 8 января

Первый месяц Нового года для этих знаков Зодиака начнется с "белой полосыʼ

Related video

Близнецы

У Близнецов наконец то появятся силы для движения вперед. Позади остануться все недоразумения и обиды, недосказанные слова больше не имеют значения. Со среды возрастает вероятность судьбоносной встречи, интересного знакомства. В эти дни важно прислушиваться к собственной интуиции, уметь правильно считывать знаки Вселенной, которых будет немало. Но главное правило этой недели для Близнецов — верить в себя.

Девы

Дев в эти дни ждут романтические приключения и новые знакомства, способные перерасти в серьезные отношения. Также успешными будут все новые начинания в профессиональной сфере, возможно повышение на работе, поступление дополнительных средств. Главное правило этой недели для Дев – действовать, не останавливаясь перед возможными препятствиями.

Козерог

Козерогам просто необходимо на этой неделе хорошенько отдохнуть. Лучше всего — уехать в короткий отпуск, сменить обстановку. Все поездки и все встречи будут не только приятными, но и принесут выгоду в дальнейшем. Успешными будут все финансовые операции, связанные с недвижимостью. Избегать стоит только сомнительных предложений, которые сулят молниеносное обогащение.

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ