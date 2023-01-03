Щасливчики цього тижня — астрологи назвали три знаки Зодіаку, яких супроводжуватиме успіх до 8 січня

Перший місяць Нового року для цих знаків Зодіаку розпочнеться з "білої смуги'

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Близнюки

У Близнюків нарешті з'являться сили для руху вперед. Позаду залишаться всі непорозуміння та образи, недомовлені слова більше не мають значення. З середовища зростає можливість доленосної зустрічі, цікавого знайомства. У ці дні важливо прислухатися до власної інтуїції, вміти правильно зчитувати символи Всесвіту, яких буде чимало. Але головне правило цього тижня для Близнюків — вірити у себе.

Діви

Дів у ці дні чекають романтичні пригоди та нові знайомства, здатні перерости у серйозні стосунки. Також успішними будуть нові починання у професійній сфері, можливе підвищення на роботі, надходження додаткових коштів. Головне правило цього тижня для Дів – діяти, не зупиняючись перед можливими перешкодами.

Козеріг

Козерогам просто необхідно цього тижня добре відпочити. Найкраще — поїхати в коротку відпустку, змінити обстановку. Всі поїздки та всі зустрічі будуть не тільки приємними, а й принесуть зиск надалі. Успішними будуть усі фінансові операції, пов'язані з нерухомістю. Уникати варто лише сумнівних пропозицій, які обіцяють блискавичне збагачення.

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