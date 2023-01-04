Гадание на Святой Вечер

Уже через несколько дней наступит большой христианский праздник — Рождество Христово. А вот вечер перед 7 января называют Святым и он тоже праздничный и особенный. Наши предки верили в необычайную силу этого праздника и обращались к разным знакам судьбы, чтобы узнать ответы на свои вопросы. Вот самые популярные: