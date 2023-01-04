Стиль жизни
Гадание на Святой Вечер
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Уже через несколько дней наступит большой христианский праздник — Рождество Христово. А вот вечер перед 7 января называют Святым и он тоже праздничный и особенный. Наши предки верили в необычайную силу этого праздника и обращались к разным знакам судьбы, чтобы узнать ответы на свои вопросы. Вот самые популярные:
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Гадания на будущего мужа
- Нужно в столовую ложку воды добавить щипотку соли и выпить это перед сном. Ложась спать, скажите: "Мой суженый, мой ряженый, принеси мне воды". Тот, кто приснится — будет вашим мужем.
- После заката нужно выйти на улицу и у первого встречного парня спросить его имя. Именно таким будет имя и у вашего мужа.
- Нужно загадать девушку и парня, взять две спички, поставить их рядом и зажечь. Если они наклонятся друг к другу — пара будет вместе, если наоборот, то отношениям быть не суждено.
Гадание на то, каким будет год
- Капните горячим воском от свечи в миску с водой – символ, который вырисуется, подскажет каким будет следующий год. Шар — к стабильности, крест –к трудностям, полосы – к дороге, звезды сулят удачу, большие капли – крупные события, фигура зверя означает соперничество, кольцо – скорая свадьба, дом – процветание в жизни и так далее.
Если нужно узнать ответ на вопрос
- Возьмите книгу темного цвета, спросите то, что интересует и откройте на любой странице книгу. На седьмой строчке будет что-то, что натолкнет вас на ответ.
- Пропишите на бумаге слова, предложения и фразы, связанные с вашим вопросом. В полночь задайте его мысленно и подбросьте несколько зерен пшеницы над листком. На какие слова упадет зерно, те и станут ответом.