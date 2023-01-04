Ворожіння на Святий вечір

Уже за кілька днів настане велике християнське свято — Різдво Христове. А ось вечір перед 7 січня називають Святим, і він також святковий і особливий. Наші пращури вірили в надзвичайну силу цього свята й зверталися до різних знаків долі, щоб дізнатися відповіді на свої запитання. Ось найпопулярніші: