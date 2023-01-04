Стиль життя
Ворожіння на Святий вечір
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Уже за кілька днів настане велике християнське свято — Різдво Христове. А ось вечір перед 7 січня називають Святим, і він також святковий і особливий. Наші пращури вірили в надзвичайну силу цього свята й зверталися до різних знаків долі, щоб дізнатися відповіді на свої запитання. Ось найпопулярніші:
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Ворожіння на майбутнього чоловіка
- Потрібно до столової ложки води додати дріку солі та випити це перед сном. Лягаючи спати, скажіть: "Мій суджений, мій ряжений, принеси мені води". Той, хто присниться, буде вашим чоловіком.
- Після заходу сонця потрібно вийти на вулицю та в першого зустрічного хлопця запитати його ім'я. Саме таким буде ім'я вашого чоловіка.
- Потрібно загадати дівчину та хлопця, взяти два сірники, поставити їх поряд і запалити. Якщо вони нахилиться один до одного — пара буде разом, якщо навпаки, то стосункам не бути.
Ворожіння на те, яким буде рік
- Крапніть гарячим воском від свічки в миску з водою — символ, який вимальовується, підкаже, яким буде наступний рік. Куля — до стабільності, хрест — до труднощів, смуги — до дороги, зірки обіцяють удачу, великі краплі — великі події, фігура звіра означає суперництво, кільце — швидке весілля, будинок — процвітання в житті тощо.
Якщо потрібно дізнатися відповідь на запитання
- Візьміть книгу темного кольору, запитайте, що цікавить, і відкрийте на будь-якій сторінці книгу. На сьомому рядку буде щось, що наштовхне вас на відповідь.
- Пропишіть на папері слова, речення та фрази, пов'язані з вашим питанням. Опівночі поставте його подумки та підкиньте кілька зерен пшениці над листком. На які слова впаде збіжжя, ті й стануть відповіддю.