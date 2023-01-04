Джереми Реннер опубликовал первое селфи после двух операций

Актер написал, что еще не слишком хорошо себя чувствует, но благодарен за поддержку.

Related video

Джереми Реннер опубликовал первое селфи из больницы. В госпитале актер оказался после того, как получил тяжелые травмы, расчищая дорогу к собственному ранчо у озера Тахо. Об этом пишет Daily Mail.

"Спасибо всем за добрые слова. Мне еще слишком плохо, чтобы печатать. Но я посылаю любовь всем вам", — написал актер, опубликовав снимок с больничной койки.

[ + – ] первое селфи Джереми Реннера на больничной койке

В комментариях ему пожелали скорого выздоровления его коллеги по "Мстителям": Крис Хемсворт и Крис Эванс, и другие его друзья-селебрити.

Полицейские пояснили, что Реннер получил травмы, когда помогал члену семьи, чей автомобиль застрял в снегу. Его сбил потерявший управление снегоочиститель.

Джереми получил тупую травму грудной клетки и тяжелые травмы ноги. Ему наложили жгуты, пока он ждал помощи.

Сейчас он перенес уже две операции и остается в критическом, но стабильном состоянии. На ногу ему надели металлические штифты.

Шериф округа Уошо Дарин Балаам во время пресс-конференции пояснил, что Реннер пытался остановить снегоочиститель PistenBully, но тот его сбил и прокатился по нему.

Шериф добавил, что Реннера ни в чем не подозревают, а также уверены, что он был трезв. Всему виной несчастливое стечение обстоятельств.

Он отметил, что первую помощь актеру оказали добрые соседи, хотя ни один из них не был врачом.

Семья Реннера приехала на празднование Нового года на его ранчо. Но эта местность у озера Тахо была погребена под снегом после снежной бури, а местные жители на тот момент сидели без электричества уже два дня, и не могли выбраться за едой и водой, потому что все дороги завалило снегом.

[ + – ] Джереми Реннер часто убирает снег в своем районе Фото: Twitter Jeremy Renner

Реннер, у которого есть собственная пожарная машина и другая тяжелая техника, рано утром 1 января взял ратрак, чтобы помочь убрать несколько тонн снега.

"Он был здесь с семьей и со своим племянником. Он просто чистил дорогу, чтобы покататься на лыжах. Он вышел из снегоочистителя, а он слетел с передачи. Он попытался запрыгнуть в него, но не получилось. Машина просто переехала его. Он получил много травм, но сейчас Джереми в порядке", — рассказал один из соседей Реннера.

Мэр Рино Хиллари Шив сказала, что Реннер пытался помочь, когда получил травму и отметила, что он всегда помогает другим.

[ + – ] У Джереми большая коллекция тяжелой техники

Джереми Реннер наиболее известен своей ролью Соколиного Глаза в кинематографической вселенной Marvel.

Он получил несколько номинаций на "Оскар" за фильмы "Повелитель бури" и "Город". Недавно его персонаж Соколиный глаз получил собственный сериал на канале Disney+.