Джеремі Реннер опублікував перше селфі після двох операцій

Актор написав, що ще не надто добре почувається, але вдячний за підтримку.

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Джеремі Реннер опублікував перше селфі з лікарні. У госпіталі актор опинився після того, як отримав тяжкі травми, розчищаючи дорогу до свого ранчо біля озера Тахо. Про це пише Daily Mail.

"Дякую всім за добрі слова. Мені ще надто погано, щоб друкувати. Але я посилаю любов усім вам", — написав актор, опублікувавши знімок із лікарняного ліжка.

[ + – ] Перше селфі Джеремі Реннера на лікарняному ліжку

У коментарях йому побажали швидкого одужання його колеги з "Месників": Кріс Гемсворт і Кріс Еванс — та інші його друзі-селебриті.

Поліцейські пояснили, що Реннер зазнав травм, коли допомагав члену сім'ї, чий автомобіль застряг у снігу. Його збив снігоочисник, який втратив управління.

Джеремі отримав тупу травму грудної клітки й тяжкі травми ноги. Йому наклали джгути, поки він чекав на допомогу.

Наразі він переніс уже дві операції та залишається в критичному, але стабільному стані. На ногу йому одягли металеві штифти.

Шериф округу Вошо Дарін Балаам під час пресконференції пояснив, що Реннер намагався зупинити снігоочисник PistenBully, але той його збив і прокотився по ньому.

Шериф додав, що Реннера ні в чому не підозрюють, а також упевнені, що він був тверезий. У всьому винен нещасливий збіг обставин.

Він зазначив, що першу допомогу актору надали добрі сусіди, хоча жоден із них не був лікарем.

Родина Реннера приїхала на святкування Нового року на його ранчо. Але ця місцевість біля озера Тахо була похована під снігом після снігової бурі, а місцеві жителі на той момент сиділи без електрики вже два дні та не могли вибратися за їжею та водою, бо всі дороги завалило снігом.

[ + – ] Джеремі Реннер часто прибирає сніг у своєму районі Фото: Twitter Jeremy Renner

Реннер, який має власну пожежну машину й іншу важку техніку, рано вранці 1 січня взяв ратрак, щоб допомогти прибрати кілька тонн снігу.

"Він був тут із сім'єю та зі своїм племінником. Він просто чистив дорогу, щоб покататися на лижах. Він вийшов зі снігоочисника, а той злетів із передачі. Він спробував застрибнути в нього, але не вийшло. Машина просто переїхала його. Він отримав багато травм, але зараз Джеремі в порядку", — розповів один із сусідів Реннера.

Пані мер Ріно Гілларі Шів сказала, що Реннер намагався допомогти, коли отримав травму, та зазначила, що він завжди допомагає іншим.

[ + – ] У Джеремі велика колекція важкої техніки

Джеремі Реннер найбільш відомий своєю роллю Соколиного Ока в кінематографічному всесвіті Marvel.

Він отримав кілька номінацій на "Оскар" за фільми "Володар бурі" та "Місто". Нещодавно його персонаж Соколине Око отримав власний серіал на каналі Disney+.