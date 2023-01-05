Не требуйте от себя слишком много. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 января
Не требуйте сегодня от себя слишком многого — тогда дела зададутся и все будет идти как по плану, еще и со спокойными нервами.
Овен
Сегодня к вам сегодня будут проявлять неподдельный интерес. Постарайтесь не проявлять свое удивление и принять внимание достойно.
Телец
Постарайтесь сегодня не реагировать на проделки вашего настроение — оно может скакать со стороны в сторону. Оставайтесь спокойным и уверенным в себе.
Близнецы
Сосредоточьтесь сегодня на своих дружеских отношениях. Возможно, вы недавно имели неосторожность обделить друзей вниманием или обидеть — самое время это разрешить.
Рак
Сегодня по максимум используйте свою харизму и обояние, ведь это может помочь вам больше, чем продуманный план.
Лев
Сегодня на вашем пороге могут появится нежданные гости. Но встреча обещает быть теплой, поэтому отложите планы и проведите это время в удовольствие.
Дева
Не нужно воспринимать проблему каждого незнакомца слишком близко к сердцу. Возможно, в помощи нуждаются те, кто в вам ближе сейчас.
Весы
Не требуйте сегодня от себя слишком многого — тогда дела зададутся и все будет идти как по плану, еще и со спокойными нервами.
Скорпион
Иногда нужно просто отдохнуть и отпустить все тяготы и навязчивые мысли. Это поможет перезарядиться, вдохнуть новых сил и стать продуктивнее.
Стрелец
Сегодня вы можете услышать извинения от человека, который обидел вас — будьте снисходительнее – ведь он искренне раскаивается.
Козерог
Сегодня к вам может нагрянуть мысль, чтобы вернуть в жизнь старую вредную привычку, от который вы уже избавились — постарайтесь этого не допустить.
Водолей
Сегодня вы можете ощущать усталость и бессилие — как физическое, так и моральное. Попробуйте отложить несрочные дела и уделить время себе.
Рыбы
У вас сегодня будет очень продуктивный день на работе — начальство по достоинству оценит ваши старания.