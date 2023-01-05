Не вимагайте занадто багато. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 січня

Не вимагайте сьогодні від себе надто багато — тоді справи зададуться і все йтиме як за планом, ще й зі спокійними нервами.

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Овен

Сьогодні до вас виявлятимуть непідробний інтерес. Постарайтеся не показувати своє здивування і прийяти увагу гідно.

Телець

Постарайтеся сьогодні не реагувати на витівки вашого настрою — він може стрибати з боку на бік. Залишайтеся спокійним та впевненим у собі.

Близнюки

Зосередьтеся сьогодні на своїх дружніх стосунках. Можливо, ви нещодавно мали необережність обділити друзів увагою або образити — саме час це виправити.

Рак

Сьогодні по максимуму використовуйте свою харизму і чарівність, адже це може допомогти вам більше, ніж продуманий план.

Лев

Сьогодні на вашому порозі можуть з'явитись несподівані гості. Але зустріч обіцяє бути теплою, тому відкладіть плани та проведіть цей час в насолоду.

Діва

Не потрібно сприймати проблему кожного незнайомця надто близько до серця. Можливо, допомоги потребують ті, хто ближче до вас зараз.

Терези

Не вимагайте сьогодні від себе надто багато — тоді справи зададуться і все йтиме як за планом, ще й зі спокійними нервами.

Скорпіон

Іноді потрібно просто відпочити і відпустити всі тяготи та нав'язливі думки. Це допоможе перезарядитись, вдихнути нових сил і стати продуктивнішим.

Стрілець

Сьогодні ви можете почути вибачення від людини, яка образила вас — будьте поблажливішими – адже вона щиро кається.

Козеріг

Сьогодні до вас може прийти думка, щоб повернути в життя стару шкідливу звичку, якої ви вже позбулися — постарайтеся цього не допустити.

Водолій

Сьогодні ви можете відчувати втому та безсилля — як фізичне, так і моральне. Спробуйте відкласти нетермінові справи та приділити час собі.

Риби

У вас сьогодні буде дуже продуктивний день на роботі — начальство гідно оцінить ваші старання.

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